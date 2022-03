Ana Maria Braga encara mosca durante café da manhã no ‘Mais Você’

Ana Maria Braga protagonizou mais uma cena viralizada nas redes sociais. A famosa precisou encarar uma mosca que invadiu o café da manhã com o eliminado do “BBB 22″, durante o “Mais Você”.

Nesta quarta-feira (09), a apresentadora não viu que uma mosca começou a passear pelos pães de seu café da manhã, enquanto conversava com Jade Picon, a última emparedada a deixar o reality show da Globo. A situação foi percebida pelos fãs do programa e logo foi compartilhada nas redes sociais.

Mas, ao flagrar o inseto, Ana Maria Braga cometeu outra gafe e errou os nomes de Felipe Prior e Manu Gavassi, que protagonizaram o principal paredão do “BBB 20″: “Felipe Prio e Manu Ganassi”, disse a apresentadora.

Nas redes sociais, os fãs brincaram com a situação. Um perfil comentou “Deu erro na matrix”, já outro disse: “Faz alguma coisa, Ana Maria”.

Jade fala sobre caridade no ‘Mais Você’

Durante o café da manhã, Jade Picon explicou por que apelou para a caridade em seu discurso de permanência no “BBB 22″, que aconteceu no último domingo (06), após a formação do paredão.

“Muita gente discordou do seu discurso de permanência, acharam apelativo. Não só dentro da casa, como já foi dito para você, mas fora da casa também”, disse Ana Maria Braga.

Jade se defendeu: “Foi o que eu falei no jogo da discórdia, né? Eu sei muito bem a imagem que é criada a partir de mim. De mimada, de ‘o que essa garota está fazendo no programa’. Foi um momento em que eu quis demonstrar que o prêmio para mim não seria o dinheiro, seria a experiência, o que eu poderia ganhar a partir dali”, afirmou. “Eu queria usar tudo isso como um veículo para ajudar. Pegar o dinheiro e doar. Senti a necessidade de expor isso”.

Em seguida, a apresentadora do “Mais Você” continuou: “Mas naquele momento não parecia apelativo? Aquele não era um momento de você justificar a sua permanência na casa?”.

“É, então. Vendo agora, de fora, é isso. No momento, me pareceu que era o certo a fazer. Foi o que eu senti vontade de falar. Mas agora, olhando, eu realmente podia ter falado outra coisa”, concluiu a ex-sister.

