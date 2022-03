Saída de Jade Picon do ‘BBB 22’ causa atrito entre Luana Piovani e Maira Cardi

Jade Picon foi eliminada do “BBB 22″ com mais de 84% dos votos do público e esta movimentação dentro do reality show mexeu com Luana Piovani e Maira Cardi, que acabaram entrando em conflito nas redes sociais.

No Twitter, Luana Piovani comentou sobre a saída da influenciadora digital e cutucou Maira Cardi ao falar de Arthur Aguiar, que disputava o paredão com a famosa e, também, Jessi.

Em seu comentário, Luana criticou os fãs do programa da Globo ao eliminarem uma mulher no Dia Internacional das Mulheres e deixarem o ator: “Meu primeiro comentário sobre esse reality: vocês viram o que fizeram? Não, né? Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher, e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes”.

Em seguida, ela falou sobre o relacionamento de Arthur e Maira: “Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz. Afinal de contas, a mulher dele ama ele. São felizes, graças a Deus. Mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês, porque pensar é bom, viu, gente? A cabeça não existe só pra gente ter cabelo bonito, não”, alfinetou a celebridade.

bom dia com luana piovani servindo os fatos logo cedo #BBB22 pic.twitter.com/3tbiNwtuD2 — daniel (@boyprates) March 9, 2022

LEIA TAMBÉM:

Em seu post, Luana Piovani relembrou quando terminou o namoro com Rodrigo Santoro após ser flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel, em 2000.

“Já traí e já fui traída. A minha traição foi pública e notória, e o meu ‘corno’ também foi público e notório. Tenho muita dificuldade em lidar com a culpa. Inclusive, a minha história de traição, na verdade, foi traição, mas eu não voltei para casa falando ‘eu te amo, meu amor’ e deitei na cama. Eu traí, cheguei em casa e falei: ‘Deu ruim, vou partir’. Não consigo fazer esse número de duas vidas, sabe? De viver duas coisas”.

meu deus, a maira cardi respondendo a luana piovani. sobrou até pro pobi do rodrigo santoro.

duvido que esse barraco acabe tão cedo. pic.twitter.com/W3mXxTuIzR — ísi. (@hiddleskam) March 9, 2022

Após o post viralizar, Maira Cardi foi ao Instagram comentar sobre o assunto e disse que a atriz não deveria comentar sobre o relacionamento das pessoas, já que ela também tem “teto de vidro”.

“Quando ela abriu essa porta para dizer aquilo que ela pensa, ela também abriu a porta para eu dizer o que eu penso. Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi feio o fato de você ter falado desta maneira: ‘vocês escolheram para ficar o cara que traiu várias vezes a mulher’. Você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também e também admitiu que traiu. Inclusive, você falou que se sentiu culpada, então, quem tem telhado de vidro fica quieta”.

Em seguida, a influenciadora digital chamou Luana de barraqueira e disse que defenderia o marido: “Você está acostumada em fazer barraco por aí, mas eu também. Você está acostumada a falar o que quer, você luta, mas eu também. Então, se você for comprar uma briga aqui fora eu vou lutar. Eu vou lutar pelo meu marido e pela minha família. Você, quando traiu o Rodrigo [Santoro] saiu em tudo quanto é lugar, então fica quieta”.

LEIA TAMBÉM: