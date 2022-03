Príncipe Charles deve pagar dívida do irmão após acusação de abuso sexual

Após fazer um acordo extrajudicial no processo que vem enfrentando desde o ano passado na corte dos Estados Unidos, o príncipe Andrew precisará da ajuda do irmão, o príncipe Charles, para pagar a indenização acordada à Virginia Giuffre. Andrew recebe uma pensão como militar reformado da Marinha Real que, segundo o Daily Mail, não seria suficiente para pagar essa indenização.

De acordo com informações do The Telegraph, a acusação de abuso sexual será arquivada após o pagamento de uma indenização no valor total superior a 16 milhões de dólares, e isso inclui uma contribuição da Rainha Elizabeth II, que entregaria uma de suas propriedades privadas no Ducado de Lancaster. Isso significa que, segundo o The Telegraph, o dinheiro da indenização não viria diretamente dos contribuintes do Reino Unido.

Para ajudar o pagamento da dívida, o príncipe Charles também deve emprestar uma quantia ao irmão. Segundo o tabloide The Sun, o valor deve ser de 7 milhões de libras. Ainda de acordo com o The Sun, o príncipe Andrew deverá devolver essa quantia a Charles quando ele vender seu chalé de esqui em Verbier, na Suíça, pelo equivalente a 17 milhões de libras esterlinas. O processo de venda deve durar cerca de dois meses.

Veja também: Rainha poderá vender mansão para ajudar príncipe Andrew a pagar dívida

O fato é que a imprensa britânica especula que a Rainha Elizabeth II esteja entrando no assunto para acabar de vez com o burburinho e com as notícias sobre o abuso sexual que Andrew teria cometido antes de seu Jubileu de Platina. As celebrações que marcam os 70 anos do reinado de Elizabeth II estão agendadas para acontecer em junho e é uma data muito esperada.

Em janeiro, o Príncipe Andrew foi destituído dos seus títulos reais em meio à batalha judicial que enfrentava nos Estados Unidos. Virginia Giuffre acusou o duque de York de ter abusado dela sexualmente entre os anos de 1999 e 2002. O príncipe Andrew a teria forçado a fazer sexo com ele por três vezes na época.

Ela alega que foi traficada pelo criminoso sexual Jeffrey Epstein, que já foi condenado e morreu na prisão, e forçada a fazer sexo com o príncipe Andrew. Hoje Virginia tem 37 anos mas, em 2001, ela tinha 17 anos.