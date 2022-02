Rainha poderá se desfazer de mansão para ajudar príncipe Andrew a pagar dívida

O príncipe Andrew, terceiro filho da Rainha Elizabeth II, que foi acusado de ter abusado sexualmente de Virginia Giuffre, chegou a um acordo extrajudicial no processo que vem enfrentando desde o ano passado na corte dos Estados Unidos. Ele pagará um valor milionário e isso inclui uma parte que será paga por sua mãe, a Rainha Elizabeth.

De acordo com informações do The Telegraph, a acusação de abuso sexual será arquivada após o pagamento de uma indenização no valor total superior a $ 16 milhões de dólares, e isso inclui uma contribuição da Rainha Elizabeth II, que entregaria uma de suas propriedades privadas no Ducado de Lancaster. Isso significa que, segundo o The Telegraph, o dinheiro da indenização não viria diretamente dos contribuintes do Reino Unido.

Além desse valor a ser pago diretamente para Virginia Giuffre, Andrew terá que pagar também uma “doação substancial” à instituição de caridade de Virginia em apoio aos direitos das vítimas. Essa informação está contida nos documentos do advogado dela, os quais o The Telegraph teve acesso.

O Palácio de Buckingham foi procurado pela imprensa britânica desde o dia 15 de fevereiro, dia que o The Telegraph divulgou uma reportagem informando a quantia da indenização a ser paga à Virgínia. Até agora, nenhuma resposta foi dada publicamente. O secretário de comunicações da Rainha, Donal McCabe, disse ao Daily Mail nesta quinta (17): “Nós nunca comentamos sobre os arranjos financeiros dos assuntos legais do duque e não iremos adiante”.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, especula-se que de fato a Rainha deva socorrer o príncipe Andrew para pagar essa conta, já que o chalé fica no resort de esqui Verbier, que fica na Suíça. Trata-se de propriedade que está em nome do príncipe Andrew e vale cerca de 18 milhões de libras esterlinas, não foi vendido.

Além disso, Andrew recebe uma pensão como militar reformado da Marinha Real que, segundo o Daily Mail, não seria suficiente para pagar essa indenização.

O fato é que a imprensa britânica especula que a Rainha Elizabeth II esteja entrando no assunto para acabar de vez com o burburinho e com as notícias sobre o abuso sexual que Andrew teria cometido antes de seu Jubileu de Platina.

As celebrações que marcam os 70 anos do reinado de Elizabeth II estão agendadas para acontecer em junho e é uma data muito esperada.