Estrelas de ‘Vikings: Valhalla’ falam sobre seus personagens na série

Com estreia para esta sexta-feira, 25, a série ‘Vikings: Valhalla’ chega sob muita expectativa por parte dos fãs de ‘Vikings’. A trama se passa 100 anos após os acontecimentos da série original e narra as façanhas heróicas e aventuras de alguns nomes da história nórdica. O principal deles é o reverenciado governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), juntamente com o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e o líder religioso nórdico antigo Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), filho e filha do vikings Erik, o Vermelho.

Recentemente, os atores Sam Corlett e Leo Suter deram uma entrevista ao site de entretenimento Looper e falaram, dentre outras coisas, sobre como encararam o fato de interpretar personagens históricos.

“Para mim, foi muito importante voltar às sagas e retocar minha história. Lembro-me de aprender sobre isso no ensino médio. Lembro-me de onde estava sentado na aula de história do Sr. Gill, aprendendo sobre Leif Erikson e Erik, o Vermelho. Mergulhei nos livros, mas no final das contas, adorei despi-lo e pensar: ‘quais são as semelhanças que tenho com Leif, e onde posso compartilhar minha experiência de ser humano neste mundo, e onde ele pode compartilhar sua experiência comigo?’”, disse o ator Sam Corlett.

Leo Suter, que interpreta o governante viking Harald Hardrada disse: “Quando você está fazendo uma série histórica, você precisa mergulhar em um mundo que de outra forma você não saberia muito. Eu realmente olhei para as histórias desses reis, do rei Canuto, de Olaf Haraldsson. Uma das coisas divertidas é que Harald Hardrada apareceu um pouco mais tarde, então temos alguma licença poética, e há uma liberdade nisso, o que é muito legal, porque esta é uma história de origem, e acho que a maioria das pessoas conheço Harald Hardrada até o fim de sua vida e como ele morreu, em Stamford Bridge, em 1066. Na verdade, não sabemos a história de como ele chegou lá, e poder mergulhar nisso e explorá-lo foi muito divertido”.

‘Vikings: Valhalla’ foi criada por Jeb Stuart e, antes que você se pergunte, ele não é o mesmo criador de ‘Vikings’. O criador da série original se chama Michael Hirsch. Em entrevista recente ao Collider, Stuart revelou que sempre desejou que a série original tivesse continuado. ‘Vikings’ teve sua sexta e última temporada lançada na Netflix em dezembro do ano passado.

Ainda sobre a nova série, o ator Sam Corlett conclui: “Trata-se de contar uma história muito humana sobre alguém que está tentando fazer o melhor para as pessoas que ama”.