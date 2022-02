Café com Aroma de Mulher: veja o disse Laura sobre uma possível segunda temporada

Café com Aroma de Mulher

Os seguidores do ‘Café com Aroma de Mulher’ reiteram o pedido para dar sequência a história que foi muito interessante e cativante do início ao fim.

Surgiram até ideias de Spin-Offs em que poderiam revelar os primórdios de cada um dos personagens dessa trama. Os pedidos chegaram até Laura Londoño, atriz que intepreta Gaviota.

“Alguém nas redes escreveu sobre como todo esse romance era de 88 capítulos em que meu personagem e Sebastián Vallejo realmente passavam muito poucas horas juntos, que como seria a vida deles mais tarde em suas vidas diárias”, escreveu Laura Londoño.

Laura Londoño afirmou, segundo o Publimetro, que, como a história original foi encerrada e não foi adiante, os cineastas deste remake e a Netflix puderam abordar uma história inédita sobre o que aconteceu na vida de Gaviota e Sebastián uma vez alcançada a união tão sonhada por todos.

Como se não bastasse, ela destacou que, além de priorizar os protagonistas, é possível focar na produção do café, em como cada processo é vivenciado mais profundamente e ainda desenvolver o enredo dos personagens antagônicos que também causaram rebuliço e foram muito bem aceitos pelo público. Isso sem perder a essência ou tema central de ‘Café com aroma de mulher’.

Tudo isso fez parte das intenções de manter essa história ativa, que se tornou uma das mais inesquecíveis e bem-sucedidas da plataforma de streaming. E embora nada tenha sido confirmado ainda pelos cineastas, é muito provável que diante das pressões de continuidade surpreendam o público fiel deste drama que aparentemente quebrará paradigmas se conseguir desenvolver uma nova temporada inédita e que certamente será um “boom” nos diferentes países onde foi bem recebido.

