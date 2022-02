‘50 Tons’ coreano? Nova comédia romântica da Netflix tem vibe sadomasoquista

'Amor com Fetiche' (Foto: Divulgação/Netflix)

A Netflix lançou recentemente “Amor com Fetiche”, um filme que está chamando a atenção dos espectadores por toda a tensão sexual presente na história.

Jung Ji-goo (Lee Jun-young) e Jung Ji-woo (Seohyun) trabalham na mesma empresa e tem os nomes praticamente iguais. Quando uma correspondência é trocada, eles descobrem um interesse secreto pelo mundo BDSM e fetiches sexuais.

Com uma vibe sadomasoquista que deve agradar aos fãs da franquia “Cinquenta Tons de Cinza”, o longa é uma produção coreana e conta com duas estrelas do k-pop: Seohyun e Lee Jun-young.

Quem acompanha a música pop coreana, provavelmente já está familiarizado com o rosto de Seohyun. Ela é a mais nova integrante do grupo “Girls’ Generation”, além de já ter uma carreira solo consolidada.

Este não é o primeiro filme dela como atriz: Seohyun também estrelou o dorama “Private Life”, lançado em 2020 também pela Netflix.

Já Lee Jun-young, também conhecido simplesmente como Jun, foi integrante do grupo U-KISS e já foi vencedor de um reality show, o “The Unit”. O dorama “Imitation”, do ano passado, é uma das produções mais recentes de Jun como ator.

Talvez pelo fato de ser coreano, um país bem conservador quando o assunto é sexo, “Amor com Fetiche” acaba mostrando uma outra realidade sobre o sadomasoquismo.

A tensão sexual entre os protagonistas existe, mas não é o foco da história: a história segue para um lado de respeito e intimidade, demorando para se tornar algo mais sexual.

No fim das contas, não é sobre sexo, mas sobre todo o resto que uma relação entre dominante e submisso podem desenvolver. Apesar do título, a ousadia do filme é justamente trazer leveza para um tema ainda pouco compreendido.

Assista ao trailer de “Amor com Fetiche”: