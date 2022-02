Filme turco da Netflix ganha audiência como um dos mais sedutores

Cena de "Táticas do Amor" (Foto: Divulgação)

Um filme turco está cativando a audiência da Netflix. “Táticas do Amor” estreou no dia 11 de fevereiro, para o Dia dos Namorados no exterior e desde então tem crescido na versão espanhola da plataforma.

A comédia romântica, na verdade, é uma releitura de “Como Perder um Homem em 10 Dias”, clássico da Sessão da Tarde. Não chega a ser uma refilmagem oficialmente, mas traz a mesma proposta.

Duas pessoas bem sucedidas em suas profissões, mas que não encontraram o amor, fazem uma aposta entre si. A ideia é tentar conquistar um ao outro apenas para agradar seus amigos. Porém, no final os dois vão se apaixonar completamente. Lembrou?

Um publicitário e uma blogueira de moda não acreditam no amor, então apostam que vão fazer o outro se apaixonar perdidamente – com táticas nada comuns. — Sinopse oficial de "Táticas do Amor"

Com apenas 1h30, “Táticas do Amor” apresenta um romance convencional e dentro de tudo o que é esperado por fãs do gênero. Aos dedicados à uma bela fotografia, também tem cenas de tirar o fôlego, como os tradicionais passeios de balão na Capadócia, na Turquia.

Paisagens deslumbrantes? Temos. Beleza dos protagonistas? Garantido. Atualização da história? Nem tanto.

Uma das principais críticas ao longa é justamente que ele mantém alguns pensamentos totalmente fora do mundo contemporâneo. O filme acaba naturalizando algumas questões machistas dentro de um relacionamento, sem provocar reflexões sobre situações que não são mais aceitáveis.

Além de “Como Perder um Homem em 10 Dias”, o filme também faz uma homenagem a outros dois clássicos das rom-coms: “Bonequinha de Luxo” (disponível no Globoplay) e “Ghost - Do Outro Lado da Vida” (tem na Netflix).

“Táticas do Amor” é protagonizado por Sükrü Özyildiz e Demet Özdemir, que interpretam Kerem e Asli, respectivamente. É dirigido por Emre Kabakusak, que conta com uma vasta experiência na televisão turca, mas pouca no cinema - este é apenas o seu segundo filme.

Leia também: Após pôster censurado no Instagram, filme estreia na Netflix com muito suspense