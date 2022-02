Novas fotos de ‘The Crown’ vazam e mostram atriz como Camilla Parker Bowles

Há algum tempo que temos notícias das gravações da quinta temporada de ‘The Crown’. Pelas redes sociais, várias fotos já nos mostraram as gravações externas e os atores que interpretam talvez a geração mais famosa atualmente da realeza. Claro, na quinta temporada desta série aclamada pela crítica e ganhadora de vários prêmios, não poderia faltar o triângulo amoroso mais escandaloso e polêmico da realeza britânica: Diana, Charles e Camilla.

Novas fotos surgiram nas redes sociais da atriz Olivia Williams interpretando o papel de Camilla Parker Bowles, anteriormente interpretado pela atriz Emerald Fennell nas temporadas três e quatro. Veja abaixo:

tô chocada que a caracterização de The crown conseguiu deixar a Olivia Williams tão feia e acabada quanto a Camilla Parkes Bowles, eu tava morrendo de medo deles não conseguirem e mais uma vez eu ter q ver uma Camila bonita pic.twitter.com/ir41km4tAE — 𝒕𝒐𝒓𝒊¡ (@ohmadouce) February 21, 2022

O Peter Morgan veio arrasando demais nos detalhes de The Crown na S5 peloamordedeooos.

A Camila Parker Bowles e Princesa Diana

(Olivia Williams e Elizabeth Debicki).

Faltam 9 meses para @TheCrownNetflix

Me ajuda nessa longa espera Senhoooor. pic.twitter.com/F41SuRBr9q — ✊♥🌵 Luciana 🚩💉🐊 (@Luh573) February 21, 2022

🚨 TOURNAGE S5 : Premier aperçu d’Olivia Williams (Camilla Parker Bowles)



L’actrice méconnaissable ayant été vue sur le tournage de la série elle succédera à Emerald Fennell des Saisons 3 et 4.



La Timeline de ces photos reste encore inconnue.



Source : @SplashNews #TheCrown pic.twitter.com/4chE068RIW — The Crown France 🇫🇷 (@TheCrown_France) February 21, 2022

Olivia Williams interpreta Camilla Parker Bowles no início dos anos 90, bem no auge do caso extraconjugal entre Charles e Camilla da vida real.

Em setembro do ano passado, a Netflix revelou que a 5a temporada de ‘The Crown’ estreia dia 5 de novembro de 2022. Quem fez o anúncio foi a atriz Ismelda Staunton, que interpretará a Rainha na quinta e sexta temporadas.

O roteiro da quinta temporada deve se concentrar em parte de 1992, quando a Rainha declarou ter sido um “annus horribilis” (do latim “um ano horrível”). Este foi o ano em que três de seus quatro filhos se separaram de seus cônjuges e quando um incêndio devastador atingiu o Castelo de Windsor.

O roteiro deve se estender até 1995, ano que a princesa Diana deu a entrevista ao programa Panorama da BBC, considerada uma de suas entrevistas mais bombásticas de todos os tempos. Nela, ela falou sobre seu casamento com o príncipe Charles, o declínio da relação e declarou que “havia três de nós neste casamento”, referindo-se ao caso de Charles com Camilla.

‘The Crown’ terá ainda uma sexta temporada.