Saiba quem é o membro da Família Real está receoso com a quinta temporada de ‘The Crown’

Sarah Ferguson, a Duquesa de York, ofereceu sua consultoria para os roteiristas da série, mas não obteve resposta.

Com as gravações da quinta temporada a todo vapor, ‘The Crown’ tem a estreia dos novos episódios prevista somente para o próximo ano. Até lá, muito o que sabemos sobre a série documental que retrata o reinado da Rainha Elizabeth II, a monarca que mais tempo permanece no trono do Reino Unido, são rumores ou especulações. Porém, um membro da Família Real falou abertamente sobre o que espera da próxima temporada, que deve retratar o período histórico da década de 1990.

Veja todos os trailers de todas as temporadas abaixo:

Sarah Ferguson, Duquesa de York, foi casada com o príncipe Andrew, terceiro filho da Rainha e do príncipe Philip. Recentemente, em entrevista a um programa na emissora britânica ITV, ela disse que está ansiosa para ver como ela será retratada na próxima temporada, já que é nesse período que ela se integra ao clã real britânico. “Anseio saber quem vai me interpretar. Eu gosto de Jess Buckley. Ela é legal. Também Eleanor Tomlinson”, quando o apresentador perguntou com quem ela gostaria de interpretá-la.

Criada por Peter Morgan, ‘The Crown’ é uma série original da Netflix que se tornou sucesso desde que foi ao ar pela primeira vez, em 2016. ‘The Crown’ retrata o envolvimento da Rainha com a política, a complicação que seu reinado causou no início de seu casamento, a educação de seus filhos e como eles prepararam o príncipe Charles para assumir o trono.

Sarah continuou durante a entrevista: “Eu acho que é cinematografia brilhante – eu realmente acho, é realmente fantástico. Eu assisti um pouco de ‘The Crown’ e adoro a maneira como é feita”.

Em uma entrevista anterior à Town & Country, ela revelou ter enviado um e-mail para o produtor executivo Andy Harries: “Eu disse a ele, ‘Por que não posso ajudar meu personagem?'”. Embora a série não tenha aceitado a oferta de Ferguson, ela ainda é uma fã, e disse à US Weekly no início deste ano que “foi filmada lindamente. A fotografia era excelente”.

Embora o criador da série, Peter Morgan, tenha admitido inventado alguns detalhes, Sarah Ferguson, Duquesa de York, compartilhou suas preocupações sobre ser retratada.

Falando com Alan Titchmarsh em um episódio de Love Your Weekend da ITV, a Royal foi questionada sobre seus pensamentos sobre a série.

Sarah Ferguson tem 61 anos e foi casada com o príncipe Andrew de 1986 a 1996.