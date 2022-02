Web especula repescagem dos eliminados no BBB

Quem é fã do BBB 22 está especulando uma possível repescagem dos eliminados do programa até aqui.

Internautas repararam que os participantes que saíram da casa já não estão mais aparecendo na vinheta com sua imagem apagada.

Além disso, na última sexta-feira (18), o apresentador Tadeu Schmidt foi “raptado” por um robô do mal feito por efeitos especiais após o final daquela edição.

Em seu Instagram, Tadeu comentou a brincadeira. “Muita gente estava preocupada comigo depois daquela cena assustadora do Robbb me raptando no fim do programa. Foram momentos difíceis. Robbb me levou para um lugar esquisito, eu não enxergava nada. Sorte que eu ouvi uma voz me chamando... ‘Tadeu! Ô, Tadeu! Tadeu!’ E aqui estou, a salvo”, disse.

O público entendeu a mensagem como um possível “spoiler” do quarto escuro com eliminados Luciano Estevan, Rodrigo Mussi, Naiara Azevedo e Bárbara Heck. Maria, que foi expulsa após dar uma “baldada” na cabeça de Natália no Jogo da Discórdia, não teria chance de voltar ao jogo.

A voz do povo

Mais do que uma suspeita, parte do público está pedindo pela volta de alguns ex-BBBs. Ontem (20) a tag “Queremos repescagem Boninho” entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. A maioria gostaria de ver Naiara Azevedo na casa mais vigiada do Brasil novamente.

Traz a Nanacita para destruir algums psicológicos pic.twitter.com/0bbQ1u8Eqq — P-EDR 🌟 (@psous_) February 21, 2022

olha como ela já tá pronta https://t.co/dfHkdbiW9I — Mariana Ferreira (@mariferreirag__) February 21, 2022

e deixe a Nanacita entrar com um bolo pronto pic.twitter.com/NYkEJRMAuE — Rodrigo 💃🏾🧜🧬 (@Rodryguh) February 21, 2022

Se for pra ter repescagem mesmo Nanacita estando bem aqui fora, voto muito pra ela voltar! 💖



QUEREMOS REPESCAGEM BONINHO pic.twitter.com/q4QYYBK7o1 — tay. 💸 (@realitynanet) February 21, 2022

Paredão formado no BBB

Brunna Gonçalves, Paulo André e Gustavo formam o paredão do BBB 22 desta semana.

Neste domingo (20), os moradores da casa tiveram que votar em uma nova dinâmica, em que foram divididos em três grupos. Cada um deles tinha que escolher, em consenso, um participante para ir para berlinda.

Arthur Aguiar, como anjo da semana, protegeu Natália, que já esteve em outros três paredões. Em seguida, Lucas escolheu Brunna Gonçalves para ir ao paredão.

Na formação pela casa, os participantes foram divididos entre Laís, Jade Picon, Larissa, Eliezer, Vinicius, Eslovênia e Brunna Gonçalves (Quarto Lollipop); Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo (Quarto Grunge) e Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel (Confessionário). O primeiro grupo votou em Jessilane, o segundo em Eliezer e o terceiro em Paulo André.

Gustavo já estava na eliminação do “Big Brother Brasil 22′. Ele foi indicado por Brunna Gonçalves, que atendeu o big fone, na sexta-feira (17).

Assim, o quinto paredão do “BBB 22′ foi formado por Brunna, Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André. Todos, exceto a dançarina Brunna, que foi indicada pelo líder participaram da prova bate-volta, que salvou dois emparedados.