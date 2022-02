Foto de Jojo Todynho aumenta os rumores sobre sua primeira gestação

Jojo Todynho apresenta o "Jojo Nove e Meia", no Multishow (Reprodução)

Uma nova foto foi motivo para novas especulações sobre a gravidez de Jojo Todynho, que está recém-casada com o oficial do Exército Lucas Souza. Na imagem, a funkeira e apresentadora do Multishow aparece ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê.

As especulações começaram desde que casou com o anônimo e, agora, com a foto ao lado da mãe do rapaz, Marcia Antocevicz, os fãs voltaram a comentar na internet. Na foto, a sogra de Jojo aparece sorridente.

Jojo Todynho posa ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê

Na web, fãs já especulam que a artista estaria esperando o primeiro filho. “A Jojo está grávida?”, questionou um admirador, na web. “Jojo grávida? Será? Iria amar um Todyzinho “, comentou outra internauta.

Tentando acalmar os seguidores da apresentadora, a assessoria de Jojo já tinha negado a informação de que ela estaria grávida e afirmou que a cantora usa dispositivo intrauterino (DIU) como método contraceptivo.

Jojo Todynho revela medo de assumir o namoro com João Lucas

Vale destacar que, mesmo casados, a famosa e o militar vivem em casas separadas. Ela mora no Rio de Janeiro e ele em Curitiba. Mas, isso pode mudar em breve, já que Lucas pretende morar na capital carioca.

“Moro em Curitiba desde 2019. Pretendo ir embora. Já estou correndo atrás da minha transferência do quartel para o Rio de Janeiro. Só que há muitos trâmites, mas vai dar certo. Provavelmente em março”, contou ele.

O casamento de Jojo e Lucas

A cerimônia aconteceu em um sítio localizado no Rio de Janeiro. A festa contou com um bolo de três andares e docinhos banhados a ouro.

Jojo Todynho desabafa sobre casamento com o militar Lucas Souza

Antes da cerimônia, Jojo disse aos fãs: “Em respeito aos meus fãs, pessoas que realmente torcem por mim, pela minha felicidade, vim contar para vocês que vou me casar com uma pessoa muito especial, que cuida muito de mim, me ajuda muito. Que graças a Deus, que tem a profissão dele, não precisa de mim para nada, é amor mesmo”.

A lista de convidados do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza contou apenas com a presença de amigos próximos do casal e também alguns famosos, além dos familiares.

