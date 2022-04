Ana Maria Braga deve ficar fora do ‘Mais Você’ até o fim da semana

A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, deve ficar fora do “Mais Você”, programa que apresenta na Globo, por uma semana. Na manhã desta segunda-feira (25), Ana Maria apresentadora foi substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete , que contaram para audiência o que aconteceu.

Ela foi internada no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após sofrer uma queda em casa. Segundo eles, no domingo (24), a apresentadora oficial do “Mais Você” caiu em sua cozinha e bateu a cabeça.

No mesmo dia, Ana Maria Braga foi levada para o hospital para fazer uma tomografia e o médico pediu que ela ficasse em observação.

“Eu já começo mandando um beijo pra Ana que está assistindo a gente lá do hospital, onde ficou internada para ficar em observação. Ela caiu na cozinha, chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas! E nesse momento ela bateu a cabeça. E com isso não se brinca. Esse é um acidente doméstico muito comum”, explicou Talitha, na manhã desta segunda-feira (25).

Os dois tranquilizaram e garantiram para o público que Ana passa bem. “A Ana levou um tombo em casa ontem, mas felizmente está tudo bem e ela fez questão de mandar um recado pedindo para que a gente explicasse tudo muito bem”, disse Fabrício, logo na abertura do “Mais Você”.

Vivi de Marco, diretora do “Mais Você”, falou sobre o estado de saúde de Ana Maria Braga. “Ela acordou ontem e desceu para a cozinha, onde escorregou e caiu. Bateu forte a cabeça, e, por isso, os filhos foram logo com ela para fazer uma tomografia. O Dr. Buzaid foi vê-la no fim do dia e viu que a pressão estava baixa”, disse Vivi.

“Ela está lá no hospital em observação e tomando os remédios necessários. Vamos ver se a gente consegue segurá-la em casa esta semana”, acrescentou ela, que também é amiga pessoal da loira.

“Queda é comum em qualquer fase da vida. A Ana não fraturou nada e nem se cortou, mas era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia. E, mesmo assim, o Dr. Buzaid, que chegou ao hospital só no fim da tarde, achou melhor mantê-la em observação. Eu também mando um beijo pra você, Ana. Nós estamos aqui desejando que você se recupere logo”, finalizou Fabrício.