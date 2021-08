Vídeo mostra impressionante participação do ator Freddie Highmore de The Good Doctor em clipe de sucesso

O ator britânico Freddie Highmore, de 29 anos, é o grande sucesso do drama médico The Good Doctor.

Na produção, ele dá vida ao querido personagem Dr. Shaun Murphy, que ganhou o coração dos fãs.

Reprodução YouTube

No entanto, não é só na TV e no cinema que o jovem ator já atuou, como detalhado recentemente pelo site Gshow.

Durante sua carreira, ele participou de videoclipes em duas ocasiões, também repercutindo nas redes.

Freddie Highmore de The Good Doctor

Como revelado, em 2004, Highmore participou no vídeo da música “Girls”, da banda britânica de música eletrônica The Prodigy.

E em 2015, no clipe de “You’re My Waterloo”, do grupo The Libertines, que já conta mais de 2 milhões de visualizações. Confira videoclipe:

LEIA TAMBÉM: