Príncipe William anuncia contribuição em novo livro

Mas não será para a autobiografia do irmão! Saiba tudo.

Alguns dias depois do anúncio da autobiografia do príncipe Harry, o príncipe William também divulgou que está preparando-se para escrever em um livro. Mas não será para a autobiografia do irmão! O Duque de Cambridge escreverá uma introdução exclusiva para o livro ‘Earthshot: How to Save Our Planet’, que se trata do programa de prêmios ambientais de William.

O Prêmio Earthshot oferece US $ 65 milhões de dólares para iniciativas que criem “soluções para os maiores problemas ambientais do mundo”. A iniciativa é o resultado de dois anos de trabalho da Fundação Real do Duque e da Duquesa de Cambridge. A missão é recompensar aqueles que estão fazendo a diferença nas mudanças climáticas.

Com lançamento previsto para este outono, o novo livro chamará atenção para os desafios ambientais atuais e proporá soluções para ajudá-los a enfrentá-los. Além do encaminhamento de William, o livro é co-escrito pelo ex-diretor executivo do World Wide Fund for Nature, Colin Butfield, e Jonnie Hughes.

“O conceito do Earthshot é simples: temos dez anos para virar a maré, cinquenta ideias engenhosas e um objetivo: salvar nosso planeta. O que precisamos é de ação e otimismo. Nosso livro abrange desde os recifes de coral do México, passando por plantações de óleo de palma em Bornéu e fazendas de ovelhas na Austrália, até as florestas do Quênia. É uma explicação de como chegamos a este ponto e como – agindo coletivamente – podemos consertá-lo”, disseram os co-autores em um comunicado à Harper’s Bazaar.