[SPOILER] Diretor de ‘Esquadrão Suicida 2’ posta nova foto dos bastidores

James Gunn, diretor de ‘Esquadrão Suicida 2’, postou uma foto com o elenco do filme no Instagram. Na foto, os atores aparecem com o figurino do longa ao lado do diretor.

Vídeo postado antes da hora

No dia 23 de junho, aparentemente, um vídeo postado antes do tempo no YouTube da Warner Bros. Pictures revelou o trailer de ‘Esquadrão Suicida 2’. O vídeo foi postado, porém não listado no YouTube, um recurso que a plataforma tem de deixar vídeos ocultos, somente os usuários que tenham o link podem visualizá-lo. Tudo indica que esse link vazou e, intencionalmente ou não, o diretor James Gunn twittou sobre o fato, sendo seguido pelas contas da Warner no Brasil e no Canadá.

O vídeo mostra o esquadrão sendo recrutado por Amanda Waller (Viola Davis) em uma missão para destruir uma prisão e um laboratório da era nazista. Ao longo do caminho, eles se deparam com alguns obstáculos, incluindo Starro, que promete ser o grande vilão do filme.

Starro é um personagem do DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe), um gigante parecido com uma estrela do mar aprisionado em Jotunheim, em Corto Maltese. Depois que foi alvejado para extermínio pela Força-Tarefa X, ele se alastrou por todo o país, usando sua circunferência e esporos de controle mental para o mal.

Além de Starro, outro personagem é introduzido na trama: o vilão Sanguinário (Idris Elba), que atirou uma bala de kriptonita no Superman, enquanto o Doninha teoricamente matou 27 crianças.

O que esperar do próximo filme

Embora o diretor James Gunn tenha afirmado que sua abordagem dos super-vilões será única, ele não desmembrou a equipe original do primeiro filme, lançado em 2016. Vários personagens do primeiro filme retornarão, incluindo Margot Robbie como Harley Quinn, Davis como Waller, Jai Courtney como Capitão Boomerang e Joel Kinnaman como Rick Flag.

Entre os recém-chegados à equipe estão John Cena como Peacemaker; Idris Elba como Bloodsport; David Dastmalchian como Polka-Dot Man; Alice Braga como Sul Soria; Daniela Melchior como Ratcatcher 2; Nathan Fillion como TDK; Mayling Ng como Mongal; Michael Rooker como Savant; Pete Davidson como Blackguard; Peter Capaldi como Thinker; Sean Gunn como Weasel; e Flula Borg como Javelin.

Para quem não lembra, James Gunn é o mesmo diretor de ‘Guardiões da Galáxia’ (2014) e da sequência ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2’ (2017). E, enquanto ‘Guardiões da Galáxia Vol.3’ não inicia as filmagens, James Gunn esteve focado em ‘Esquadrão Suicida 2’, que deve estrear em 6 de agosto nos cinemas e na HBO Max.

Sinopse

“Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a prisão com a taxa de mortalidade mais alta nos Estados Unidos da América. Onde os piores Super-Vilões são mantidos e de onde eles farão qualquer coisa para sair, até mesmo se juntar à super-secreta e super-duvidosa Força-Tarefa X. A missão fazer-ou-morrer de hoje? Reunir uma coleção de criminosos, incluindo Sanguinário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão Rei, Blackguard, Dardo e a psicopata preferida de todos, Arlequina. Eles serão deixados fortemente armados e jogados (literalmente) na remota e cheia de inimigos ilha de Corto Maltese.

Trilhando por uma selva cheia de adversários militares e forças de guerrilha, o Esquadrão está em uma missão de procurar e destruir tendo apenas o Coronel Rick Flag no comando para fazê-los se comportar. A tecnologia do governo de Amanda Waller estará em seus ouvidos, rastreando cada um de seus movimentos. E, como sempre, um passo em falso e eles estão mortos (seja pelas mãos de seus inimigos, companheiros de equipe, ou da própria Waller). Se alguém estiver fazendo apostas, o mais inteligente é apostar seu dinheiro contra eles – todos eles.”