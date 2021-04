Silvia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, informou por meio de suas redes sociais que está com pneumonia. Ela está internado desdea última segunda-feira (dia 5) por complicações da Covid-19.

“Bom e abençoado dia para vocês meus amores! Logo logo estarei dando ótimas notícias para vocês. Sigo reagindo bem aos tratamentos principalmente para uma pneumonia que veio junto aí, mas faz parte né?! Peço de todo meu coração que cada um de vocês se cuidem e cuidem de seus familiares; valorizem a vida dádiva de Deus, pois até o ar que respiramos é precioso e temos que agradecer todos os momentos por ele”, escreveu Silvia.

A também apresentadora continuou seu relato, apelando para que as pessoas se cuidem. “Sei que parece estranho eu falar isso, pois as pessoas precisam trabalhar (contas a pagar, colocar alimentos em casa), mas peço também que ajudem Deus e os profissionais de saúde a diminuírem esse covid. Usem máscara, álcool em gel, Lysoform nas roupas em casa onde puder e conversem com pessoas que ainda levam na brincadeira tudo isso. Parem com as badernas, festinhas e eventos clandestinos, pelo amor de Deus! Valorizem a vida, a sua, de sua família e de todos! Fiquem com Deus e creiam que isso tudo vai passar, mas agora (e desde sempre) depende somente de nossas boas e conscientes atitudes.”