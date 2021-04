Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo, se manifestou mais uma vez no Instagram sobre o estado de saúde do filho.

Depois de complicações, devido à Covid-19, o humorista de 42 anos precisou ser intubado em um hospital no Rio de Janeiro/RJ.

Reprodução/Instagram

A postagem de Lúcia foi compartilhada na rede social nesta segunda-feira (6), contando com o apoio dos fãs e amigos. Confira:

“Amigos agradeço de coração a todos que estão rezando pela CURA de Paulo e de todos que estão infectados.

POR FAVOR USEM MÁSCARA… LAVE BEM AS MÃOS…. USEM ÁLCOOL GEL E NÃO AGLOMEREM.

Quando me sentir em condições eu vou gravar um vídeo pra vocês. POR FAVOR SE CUIDEM!”, escreveu. Veja:

Minha Mãe é Uma Peça – Paulo Gustavo

“Um abraço bem apertado pra você, minha querida!!! Seguimos na torcida”, comentou a atriz carioca Mariana Xavier.

Xavier deu vida à personagem ‘Marcelina’ no filme ‘Minha Mãe é Uma Peça’, estrelado por Paulo.

