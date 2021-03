Atriz do novo ‘Rebelde’ revela detalhe importante que pode surpreender os fãs; saiba qual

Embora a maioria dos fanáticos da novela mexicana estejam apegados à trama que marcou uma geração, detalhes compartilhados recentemente revelam que a nova história que irá ao ar em 2022, na Netflix, não terá conexão com o que já aconteceu na produção anterior.

Ontem (2) a atriz Azul Guaita publicou um stories com um print de uma matéria do Elle México, destacando uma parte em específico. No trecho ressaltado pela artista, o texto diz em espanhol: “Esta vez não se tratará de Mia Colucci, nem de Roberta, Miguel, mas o Elite Way School terá estudantes completamente novos”.

Reprodução - Instagram

Se levarmos isso em consideração, pode ser que embora se passe na mesma escola, a trama contada na produção da Netflix não tenha nenhuma conexão ou referência da produção com os ex-Rebeldes.

Para saber se isso de fato acontecerá, somente aguardando a estreia em 2022.