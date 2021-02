Aumentam especulações sobre retirada de Grey’s Anatomy do catálogo Netflix; saiba mais

Esta é uma informação que já foi esclarecida uma vez, porém que voltou a ser levantada por alguns dos fanáticos de Grey’s Anatomy e o medo novamente começou a bater à porta. Para os que estão se perguntando sobre o que estamos falando, trata-se de uma possível retirada da série médica do catálogo Netflix.

Mas e então, de onde surgiu este boato?

Aos que estão curiosos, tudo começou com o lançamento da plataforma Disney+, com a promessa de ter exclusividade de exibição de suas produções. E se você está se perguntando como isso envolve Grey’s Anatomy, as especulações tomaram “corpo” uma vez que a trama médica pertence à ABC, e esta pertence à Disney.

Mesmo a primeira especulação não tendo sido confirmada, isso porque todas as outras temporadas de Grey’s Anatomy estão disponíveis no catálogo do streaming, esta é uma situação hipotética que em nenhum momento pode ser descartada, mesmo a Netflix já tendo confirmado que a produção a princípio segue.

Assim sendo, o que resta aos fãs, mais uma vez, é aproveitar para maratonar a produção enquanto estiver disponível.

