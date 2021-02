Grey’s Anatomy: Kevin McKidd revela qual personagem gostaria de ver de volta na série

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy trouxe uma certeza para os fãs: personagens antigos que já deixaram a trama podem retornar, pelo menos é o que aconteceu com Patrick Dempsey (Derek Shepherd) e T.R. Knight (George O’Malley), que fizeram participações especiais nesta nova season.

E da mesma forma que os fãs têm suas apostas e desejos, o mesmo serve para os artistas do elenco, que gostariam de ver alguns artistas retornarem para a trama da ABC.

Recentemente, em entrevista ao Digital Spy, Kevin McKidd, responsável por interpretar Owen Hunt, revelou quem gostaria de ver de volta à série.

Leia também:

Embora para a maioria não seja uma surpresa, o ator revelou que gostaria de ter sua parceira Sandra Oh (Cristina Yang) novamente no elenco. “Há tantos, mas o topo da lista para mim seria Cristina Yang, personagem de Sandra Oh – egoisticamente porque ela ainda é minha boa amiga, e eu adoraria ter a chance de trabalhar com ela novamente”, contou Kevin.

De toda forma, o ator admitiu que embora o desejo, isso pode ser algo que talvez não aconteça, uma vez que Sandra está envolvida com outra produção: a Killing Eve.

E você, gostaria de ver Yang de volta em Grey’s Anatomy?