Grey’s Anatomy: Promo do episódio 17x7 deixa fãs preocupados após este detalhe; saiba qual

Recentemente, a ABC publicou a promo do episódio 17×7 e embora no Brasil, a nova season de Grey’s Anatomy tenha estreado há pouco, no canal Sony, nos Estados Unidos, a produção está a todo o vapor e tem retorno confirmado de seu hiato em 11 de março de 2021.

Importante! Texto com spoilers a partir deste ponto!

Para quem conseguiu acompanhar alguns spoilers do que rolou na última exibição (17×6), viu que DeLuca, junto com a irmã, está atrás da mulher responsável pelo tráfico humano, inclusive este foi um dos pontos levantados na nova promo divulgada.

Mas o que despertou a curiosidade e que deixou diversos fãs preocupados, é que no fim do vídeo Richard diz em inglês: “Bailey, alguma coisa aconteceu”.

Vale lembrar que em outra exibição, a ABC utilizou deste artifício em sua promo para que os fãs acreditassem que algo grave aconteceria.

Sendo assim, para saber o que de fato ocorrerá, é necessário que os fãs de Grey’s Anatomy aguardem o episódio 17×7.