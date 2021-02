‘Decepção completa’: Patrick Dempsey fala sobre experiências negativas com pares de elenco

Embora não tenha dado “nome aos bois”, possivelmente para evitar qualquer tipo de repercussão negativa e conflitos, Patrick Dempsey, responsável por interpretar Derek Shepherd em Grey’s Anatomy, concedeu recentemente uma entrevista ao Digital Spy em que comenta suas experiências com pares de elenco ao longo de sua carreira.

ALERTA DE SPOILER! Para quem não sabe, Patrick voltou a participar da trama da ABC, após diversas temporadas e isso foi um fator relevante para que pudesse ver como se encontram atualmente os bastidores da série médica, que na época de sua saída tinha uma fama bastante negativa.

Em sua entrevista, Dempsey destacou que acredita ser necessário criar um ambiente que valorize principalmente jovens atores, ressaltando a produção Devils.

O ator reforçou ainda que se faz necessário “uma atmosfera onde as pessoas possam prosperar e ter sucesso”. E para que isso seja possível, Patrick procura reproduzir boas ações que outras pessoas tiveram com ele no passado, como é o caso de Gene Wilder, utilizado como exemplo positivo.

Mesmo não deixando claro de quem se refere, o ator comentou que nem sempre as atitudes por “detrás das cortinas” foram positivas. “Esse tipo de comportamento eu não quero fazer”, disse o ator ao Digital Spy.