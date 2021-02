Sem grana para Netflix? Confira serviços de streaming gratuitos

A Netflix chegou ao Brasil em 2011 e o preço de sua mensalidade vêm sofrendo mudanças de lá para cá. Hoje, os planos variam entre R$ 21,90 e R$ 45,90. Um streaming mais em conta e com amplo catálogo é o Amazon Prime Video, que custa R$ 9,90 por mês. Mas, se o usuário quiser sair do ciclo “Amazon-Netflix”, precisa estar disposto a pagar mais.

O Disney Plus, por exemplo, custa R$ 27,90 por mês e o Globo Play custa R$ 21,90, com a possibilidade de desconto na assinatura do plano anual. O HBO Go cobra R$ 34,90 dos seus assinantes todo mês. Já o Telecine Play tem um preço mais alto dos streamings avaliados: R$ 39,90 mensais.

Leia mais:

Para quem não quer pagar absolutamente nada, listamos 5 streamings gratuitos que contemplam muitas produções, dentre elas filmes com a temática LGBT+. Confira!

PlutoTV

É o serviço de streaming do conglomerado de mídia norte-americano ViacomCBS. O assinante tem duas possibilidades de acesso ao conteúdo: on demand ou programação ao vivo. Na programação ao vivo, há 24 canais divididos entre temáticas (infantil, terror, comédia, etc). Já entre o catálogo on demand é possível acessar muitas produções dos estúdios Paramount, como ‘Anjos da Noite’, ‘Expresso do Amanhã’, ‘Casamento do Ano’, ‘Star Trek’, entre outros.

LGBTFLIX

É uma plataforma focada em curtas-metragens e a galeria “tem filmes para todas as letras da sigla”, conforme a descrição do site. Todas as produções são dirigidas por cineastas LGBT+ brasileiros e tem a temática dessa comunidade como tema. Algumas das produções já estavam disponíveis em outras plataformas, como Netflix e Vimeo, mas a graça do LGBTFLIX é encontrar tudo em um mesmo lugar.

LIBREFLIX

Com um catálogo dividido por temática, é uma plataforma aberta e colaborativa, onde as produções independentes são as grandes estrelas. Uma das missões da marca é defender novas formas de compartilhamento cultural, principalmente chegando a pessoas que não podem pagar por esse acesso.

VIX Cine e TV

Possui um app já disponível na AppStore e Google Play e também está disponível para Amazon Fire Stick, Apple TV, Roku e Chromecast. É um streaming do site Vix e reúne mais de 1.500 horas de conteúdo em português divididos por diversos gêneros. Na seção Vix Originals, o foco são as minisséries e curtas metragens nacionais.

AFROFLIX

É uma plataforma colaborativa que disponibiliza produções com pelo menos uma área de atuação técnica/ artística assinada por uma pessoa negra. São filmes, séries, web séries, programas, vlogs produzidos, escritos, dirigidos ou protagonizados por pessoas negras. No entanto, a plataforma está disponível apenas para conteúdos brasileiros até o momento.