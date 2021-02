Boto-cor-de-rosa de ‘Cidade Invisível’ causa furor entre as internautas

Que a mais nova série brasileira da Netflix ‘Cidade Invisível’ reconta as histórias do folclore brasileiro de uma forma atual, já sabemos. Mas, um personagem está roubando a cena nas redes sociais. O boto-cor-de-rosa, vivido pelo ator Victor Sparapane tem chamado a atenção e os comentários no Twitter ressaltam sua beleza.

“Entendo as mulheres, eu também cairia no papo desse boto cor-de-rosa de cidade invisível”, twittou uma usuária.

Entendo as mulheres, eu também cairia no papo desse boto cor-de-rosa de cidade invisível 🥴😍 — 𝚁𝚞𝚋𝚒 🩸 (@Rubiara22) February 12, 2021

Victor Sparapane é do Guarujá, litoral sul de São Paulo, e estreou na TV Globo como ator em Malhação, em 2012. Depois, teve uma participação super especial no clipe da música ‘Zen’ de Anitta. Em seguida, seguiu para a Record, onde atuou nas novelas bíblicas Jezabel, em 2018, e Jesus, em 2019.

Reprodução/ Netflix

Eu indo dormir toda noite esperando o boto de cidade invisível aparecer aqui pra me engravidar pic.twitter.com/HY2wlqJBqz — missica (@mesmissi) February 19, 2021

Quando eu era mais nova eu n entendia pq as mulheres se apaixonavam por um boto cor de rosa. Até eu ver como ele era. Ator da Série Cidade Invisível pic.twitter.com/RgJX1U90j8 — Manu (@ManuSguario) February 16, 2021

Eu cairia fácil, fácil na lábia do boto. pic.twitter.com/0yAHATcLnn — Cidade Invisível BR 🦋 (@cinvisivelbr) February 17, 2021

Esse boto de Cidade Invisível é um perigo pro controle de natalidade aqui de casa. pic.twitter.com/cHkH9Q9um6 — psicóloga de lumena (@marriaoliva) February 18, 2021

Estou apaixonada no boto de cidade invisível, que homi é esse — Gabriela Kescki (@GabiKescki) February 17, 2021

tô apaixonada pelo boto de cidade invisível, meus parabéns encontraram um ator perfeito pra fazer ele — gilsariettenaticah (@armyverse9) February 17, 2021

E eu me apaixonei pelo boto de Cidade Invisível — 𝓣𝓱𝓲𝓮𝓵𝔂 (@thielyfischer) February 14, 2021