Quem é quem em ‘Cidade Invisível’. Relembre as lendas do folclore brasileiro

A trama começa quando o policial Eric (Marco Pigossi) investiga o incêndio florestal, aparentemente ocasionado de forma natural, que vitimou sua esposa. O fogo atinge a floresta perto do vilarejo Vila Toré, nos arredores do Rio de Janeiro. No decorrer da história são apresentados personagens do folclore bastante conhecidos dos brasileiros. Se você quer saber quem é quem e a lenda por trás de cada personagem, veja a lista abaixo.

Saci-Pererê

Diz a lenda que o Saci é um menino negro que possui apenas uma perna. Ele é conhecido por ser muito travesso: ele incomoda os cavalos, fazendo nós e tranças em suas crinas; incomoda os viajantes, assobiando de uma forma estridente; invade as casas e confunde as cozinheiras. Para dominar um Saci, você precisa roubar o seu gorro vermelho. Conta a lenda que você pode pedir o que quiser que ele fará. Na série, o personagem é vivido por Wesley Guimarães, que anda pelas ruas da Lapa com uma perna mecânica.

Cuca

É a bruxa brasileira, uma lenda que ficou famosa graças às histórias de Monteiro Lobato. Conta a lenda que ela é uma velha, de aparência assustadora, que também tem a forma de jacaré gigante e que sequestra crianças desobedientes. Sua história remonta a colonização do Brasil e tem origem ligada a Santa Coca, que aparecia em procissões em Portugal. Em ‘Cidade Invisível’, Alessandra Negrini é a Cuca.

Curupira

Um dos personagens mais famosos do folclore, é um ser místico que protege a natureza. O Curupira tem os pés virados para trás, os cabelos vermelhos e uma força descomunal. Ele é conhecido por ser um defensor das florestas, sempre disposto a se vingar dos humanos que destroem a natureza. Fábio Lago é o ator que dá vida ao Curupira.

Iara

Iara é uma sereia, metade mulher, metade peixe, que encanta os homens com seu canto. Além de muito bonita, ela tem uma voz encantadora e usa essas qualidades para seduzir homens que estão nas margens dos rios para afogá-los. De acordo com a lenda, Iara é filha de um Pajé que se destacava na aldeia por suas habilidades de guerreira. Seus irmãos, por inveja, se reuniram para matá-la. Mas ela é mais forte que eles e mata a todos. Depois da luta, ela foge e é encontrada pelo seu pai, que a joga entre os rios Negro e Solimões, onde foi salva por peixes e transformada na entidade em noite de Lua Cheia. A atriz que interpreta Iara é Jéssica Córes.

Boto-cor-de-rosa

Conta-se que é uma entidade metade homem e metade animal. Nas noites de Lua Cheia, próximo às comemorações juninas, ele sai do Rio Amazonas e se transforma em humano para seduzir as mulheres. Assim, ele se converte em um jovem bastante atraente, sempre usando um chapéu para esconder o orifório, estrutura que permite que botos e golfinhos respirem. Quando ele conquista uma mulher, a leva até a beira do rio e tem relação sexual com ela. A história é contada para justificar a gravidez de mulheres que não são casadas.

Quem interpreta esse personagem na série é o ator Victor Sparapane.

Corpo-seco

Conhecido também como Unhudo, por ter unhas grandes, essa entidade era um garoto que maltratava tanto os pais que, quando morreu, nem o Céu e nem o Inferno aceitaram a alma dele. Por isso seu espírito segue vagando pela Terra. Diz a lenda que por volta das oito da noite ele se desgruda das árvores com o objetivo de capturar pessoas que passam desavisadas pela floresta. Na série, é encarnado por Marco Pigossi e Manuela Dieguez.

Tutu Marambá

É o irmão do Bicho-papão e do Boi da Cara preta. É um personagem do folclore que não tem forma específica, sendo descrito apenas como uma criatura escura, uma sombra, um espectro negro, capaz de se transformas em porco-do-mato. Na série, Tutu é interpretado por Jimmy London.