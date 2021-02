Mansões reais que serviram de cenário para filmes e séries de terror

Em quais dessas mansões você acha que realmente aconteceram eventos sobrenaturais? Listamos as mansões que serviram de cenário para as histórias mais assustadoras do cinema. Bu!

Foto: Divulgação

Palácio de los Hornillos – Espanha

Foi a casa de Nicole Kidman no filme ‘Os Outros’ (2001) e está situada em Las Fraguas, em Cantábria, na Espanha. Fica rodeado de outras mansões em um terrenos de 60 hectares com mais de 30 hectares sendo jardins e bosques. No terreno há a torre de vigilância e uma Igreja em homenagem a São Jorge. As mansões guardam esculturas do século 17. Em 2003 foi convertido em patrimônio cultural do país.

Foto: Divulgação

Palácio de Partaríu – Espanha

Onde foi rodado o filme ‘O Orfanato’ (2007), dirigido por J. A. Bayona. A trama de concentra em uma antiga moradora do orfanato que que retorna ao local depois de adulta com seu filho adotivo e marido. O menino começa a relatar a presença de um amigo imaginário e logo depois desaparece sem deixar pistas. O Palácio de Partaríu foi construído para ser um hospital durante a Guerra Civil Espanhola e ficou pronto em 1899.

Assista ‘O Orfanato’ no Amazon Prime Video.

Leia mais:

Foto: Divulgação

Mansão Rosenheim – Estados Unidos

A primeira temporada da série ‘American Horror Story” (2011) foi rodada na Mansão Rosenheim, que fica em Los Angeles, Califórnia. A construção, de 1902 demorou cinco anos para ficar pronta e passou para as mãos da organização católica Sisters of Social Service. Foi vendida a particulares e já foi até acomodação do AirBnb. Nessa mansão também foram filmados ‘Buddy, a Caça Vampiros’, ‘Arquivo X’ e ‘Dexter’.

Foto: Divulgação

Cotterstock Hall – Inglaterra

Com certeza, Daniel Radcliffe gostaria de ter voltado a filmar em Hogwarts ao se deparar com essa a mansão Cotterstock Hall, uma construção do século 17, que fica na vila de Northamptonshire, não muito longe de Oundle, ao norte de Londres. Para entrar no clima de ‘A Mulher de Preto’ (2012), foram usados efeitos especiais para cobri-la de mato e névoa.

Foto: Divulgação

Mansão Winchester – Estados Unidos

Voltando à Califórnia, encontramos a mansão que foi cenário do filme ‘A Maldição da Casa Winchester’ (2018), uma construção considerada assombrada desde sua construção, em 1884. A viúva rica Sarah Winchester, esposa de William Wirt Winchester, magnata do ramo de armas, tinha uma fortuna avaliada em $ 20 milhões de dólares e, combinada com os rendimentos da companhia Winchester Repeating Arms, Sarah tinha uma renda de quase mil dólares por dia. Ela investiu boa parte desse dinheiro na mansão que tem estilo vitoriano e nenhum planejamento arquitetônico. A construção é protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos e fica na cidade de San José.