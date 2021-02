Netflix: 7 fatos que você (provavelmente) não sabia sobre a saga Crepúsculo

A saga Crepúsculo entra no catálogo da Netflix a partir desta segunda, 15 de fevereiro, e muitos fãs vão relembrar o romance de Edward, Bella e todos os dramas dos demais personagens. Os 5 filmes, que anteriormente eram exclusividade do catálogo do Amazon Prime, são Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer – Parte 1 (2011) e Amanhecer – Parte 2 (2012).

Quase dez anos após a estreia do último filme, a gente resgata curiosidades que talvez tenham passado até pelos fãs da saga.

A adaptação de Stewart

O cabelo de Kristen Stewart foi pintado e apliques foram adicionados para que parecessem mais com a descrição da Bella do livro. Ela também usou lentes de contato castanhas, já que seus olhos naturais são verdes.

Preparação prévia

Para viver Edward Cullen, Robert Pattinson treinou cinco horas por dia e aprendeu a jogar baseball, a lutar e a executar acrobacias. Além disso, ele não tinha carteira de motorista, mas no roteiro Edward dirigia. Então, para fazer as cenas nas quais dirige, Pattinson teve que tirar uma carteira de motorista em caráter de urgência.

Rumo à perfeição

A icônica cena da maçã que cai da bandeja de Bella e é recolhida por Edward precisou ser filmada treze vezes para que Pattinson a recolhesse com a destreza de um vampiro.

Brilha, brilha, estrelinha!

Para fazer a pele de Edward brilhar, os especialistas em efeitos especiais tentaram várias técnicas por meses. Ao final, resolveram escanear e mapear o corpo de Robert Pattinson e aplicar efeitos com o uso exclusivo da computação gráfica.

Emprestado da vida real

A jaqueta usada por Mike faz parte do uniforme dos estudantes da Forks High School da vida real.

Entrada triunfal

Para a chegada de Victoria, Laurent e James ao campo de baseball, os atores tiveram que ser transportados em uma estrutura chamada de “tapete mágico”. Um sistema de roldanas arrastava os atores e o resultado é um efeito que eles estão voando sobre o solo.

Friaca!

Embora a impressão era de uma noite de verão, os termômetros marcaram 22 graus celcius durante as filmagens da cena do baile, onde Bella e Edward dançam debaixo do caramanchão.