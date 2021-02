Lembra dela? Atriz de ‘Esposa de Mentirinha’ cresceu e é porta-voz na luta contra o câncer infantil

Nem parece, mas já se passaram 10 anos desde a estreia do filme ‘Esposa de Mentirinha’ (‘Just Go With It’ – título original). A comédia, estrelada por Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman, revelou a atriz Bailee Madison em sua primeira comédia.

Bailee interpretou Maggie, personagem filha de Jennifer Aniston e Adam Sandler na trama em 2011. Mas, em 2007, ela já tinha rodado ‘Ponte para Terabítia’ e foi a pequena Branca de Neve na série ‘Once Upon a Time’.

Foto: Reprodução

Nascida em Fort Lauderdale, no estado da Florida, Estados Unidos, a jovem é, além de atriz, porta-voz nacional da Fundação Alex’s Lemonade Stand, uma organização que reúne fundos para pesquisas científicas em busca da cura do câncer pediátrico. Ela ocupa essa posição na fundação desde 2010.

Leia mais:

Foto: Reprodução Instagram @baileemadison

A Fundação Alex’s Lemonade Stand surgiu quando Alex Scott, uma criança americana foi diagnosticada com neuroblastoma, um tipo de câncer infantil, pouco antes do dia do seu aniversário. Ela perguntou aos seus pais se poderia montar uma barraquinha na porta de casa para vender limonadas e destinar a renda obtida para que médicos achassem a cura para o câncer dela. Quatro anos depois, Alex perdeu a luta contra o câncer e morreu.

Foto: Reprodução Instagram @baileemadison

Desde então, seus pais fundaram a ONG em 2005 e já arrecadaram mais de $80 mil dólares para pesquisas médicas sobre o câncer infantil viajando pelo país e vendendo limonadas. “O sonho de Alex ainda está muito vivo. Espero que você se junte a mim e a muitos outros que continuam o sonho de Alex de encontrar a cura para o câncer infantil, um copo de cada vez”, disse Bailee em entrevista à CNN.