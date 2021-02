Meghan Markle e Harry estão grávidos! Archie será promovido a irmão mais velho

Mais um bebê real está a caminho, o duque e a duquesa de Sussex divulgaram em pleno Valentine 's Day que estão esperando o segundo filho. O anúncio foi feito no domingo, 14, e divulgado pela revista ‘People’. “Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por esperar seu segundo filho", disse um porta-voz do casal à publicação.

O anúncio da gravidez veio acompanhado de uma foto feita pela fotógrafa britânica Misan Harriman. O ensaio foi feito de forma remota e a fotógrafa postou na sua conta do Instagram os clientes reais em uma cena super romântica. Meghan aparece vestida de Carolina Herrera, enquanto Harry acaricia a sua barriga.

Em julho do ano passado, Meghan sofreu um aborto espontâneo e escreveu um artigo emocionante, publicado pelo ‘The New York Times’, contando sua perda gestacional. "Eu caí no chão com ele nos meus braços, cantarolando uma canção de ninar para nos manter calmos, uma melodia alegre em forte contraste com a minha sensação de que algo não estava certo. Eu sabia, enquanto segurava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo", escreveu a duquesa.