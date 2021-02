Netflix: Conheça a incrível Edith Pretty, a mulher à frente de seu tempo de ‘A Escavação’

‘A Escavação’ (The Dig) entrou no catálogo na Netflix em janeiro e é baseado em uma história real e no livro homônimo de John Preston. Na trama, a viúva britânica Edith Pretty, vivida por Carey Mulligan, contrata o arqueólogo Basil Brown para investigar intrigantes formações em sua propriedade. Ele e sua equipe acabam fazendo uma das descobertas arqueológicas mais relevantes do Reino Unido.

Reprodução/ Netflix

A conhecida escavação de Sutton Hoo, de 1938, foi um trabalho arqueológico que descobriu uma grande quantia de ouro em uma câmara mortuária de um navio anglo-saxão na propriedade de Edith Pretty, uma viúva de meia idade.

Edith veio de uma família rica, seu pai tinha uma fábrica de equipamentos destinados à indústria de gás, e sempre teve a oportunidade de fazer viagens pelo mundo, conhecendo lugares e pessoas diferentes. Ela visou a Índia, o Egito, a Grécia e os Estados Unidos, o que era considerado “coisa de rico” na época. Quando criança, seu pai liderou uma escavação na propriedade da família e encontrou uma abadia medieval debaixo do terreno onde ficava a residência.

A escavação em andamento (à esq.) e o principal tesouro encontrado (à dir.) / Crédito: Divulgação/British Museum

Por lei, ao descobrir as riquezas anglo-saxãs em sua propriedade, Edith poderia ter ficado com todos os artefatos, mas sua decisão foi doar ao Museu Britânico. "Lendo sua biografia, fiquei muito surpreso com ela. Ela era tão extraordinária. Ela, por exemplo, serviu como enfermeira voluntária na Primeira Guerra Mundial e morou em Paris por seis meses sozinha. Isso foi uma coisa revolucionária para uma mulher na época em que ela cresceu. Adorei a ideia de alguém com essa capacidade de aprender, estudar e se aventurar”, disse a atriz Carey Mulligan em entrevista para a revista Vogue.

Edith morreu em 17 de dezembro de 1942 em Richmond, no Reino Unido, aos 59 anos após um sofrer um derrame. Sua propriedade é hoje administrada pelo National Trust, uma instituição para a conservação do patrimônio da Inglaterra.