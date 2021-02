Vídeo: músico constrói guitarra com o esqueleto de seu tio, morto em um acidente de moto

Um músico da Flórida, nos Estados Unidos, construiu uma guitarra com o esqueleto de seu tio morto.

Segundo o HuffPost, o ‘Príncipe da Meia-Noite’ (como ele se autodenomina), é fã de heavy metal e quis homenagear o 'Tio Filip’, o grande responsável por apresentá-lo ao gênero, no início dos anos 1990.

Tio Filip morreu em um acidente de moto na Grécia em 1996 e seu esqueleto foi doado a uma universidade local:

“Depois de 20 anos na universidade, ele foi parar em um caixão de madeira em um cemitério. E a minha família ainda tinha que pagar o aluguel de seu jazigo perpétuo. Isso é um grande problema na Grécia, porque a religião ortodoxa não quer que as pessoas sejam cremadas.” – Declarou o Príncipe da Meia-Noite.

Com a ajuda de uma funerária grega, ele conseguiu trasladar o corpo para os Estados Unidos e construir a ‘Skelecaster’ (trocadilho com o nome de um tradicional modelo de guitarra fabricado pela Fender). Ele admite que o projeto causou alguns momentos estranhos com sua mãe, irmã de Filip:

“No início, ela disse que era um sacrilégio e obra do diabo. Você sabe como são as mães. Mas eu perguntei a ela: o Tio Filip era o maior metalhead de todos. Onde ele prefere estar? No chão ou detonando?”

Um vídeo mostrando o design e o som da ‘Skelecaster’ foi postado nas redes sociais e logo chamou a atenção dos usuários, principalmente dos músicos:

“Quando eu partir, construa uma dessas pra mim, por favor. Fiquei pensando que, após a minha morte, meu esqueleto vai se chamar ex-keleta.” – Brincou o guitarrista Bruno Keleta, guitarrista da banda carioca Ora Pro Nobis.

Confira o vídeo abaixo: