Vídeo: rapper implanta diamante cor-de-rosa de quase 130 milhões de reais na testa

O rapper Lil Uzi Vert, dos Estados Unidos, implantou um diamante cor-de-rosa na testa.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, ele exibiu a joia que, segundo a revista Consequence of sound, custou 24 milhões de reais (ou 128 milhões de reais, na cotação atual da moeda brasileira).

As imagens mostram o rapper – que é conhecido por suas tatuagens e piercings no rosto, penteados excêntricos e roupas andróginas – dançando sentado em uma cadeira com a sua nova aquisição.

“Beleza é dor.” – Escreveu na legenda da publicação, que também atraiu muitos comentários de usuários que se dizem chocados com o procedimento estético. Confira o vídeo abaixo: