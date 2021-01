9 restaurantes brasileiros entre os 50 melhores da América Latina

A oitava edição do Latin America’s 50 Best foi anunciada recentemente trazendo nove restaurantes brasileiros entre os 50 melhores de toda a América Latina. A premiação não teve cerimônia presencial por conta da pandemia, mas foi acompanhada virtualmente, nas redes sociais, pelos chefs e amantes da gastronomia.

O primeiro lugar ficou com os hermanos argentinos do restaurante Don Julio, em Buenos Aires, que conquistaram a liderança do ranking pela primeira vez. A Casa do Porco, em São Paulo, foi o melhor do Brasil, em 4º lugar na lista geral.

Confira a lista dos nove brasileiros entre os 50 Melhores da América Latina, distribuídos entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

4º lugar

Casa do Porco (São Paulo)

A Casa do Porco ficou em quarto lugar e foi o melhor restaurante brasileiro na lista / Reprodução/Redes Socias

Idealizado pelos chefs Jefferson e Janaína Rueda, este “açougue-bar” focado na carne bovina propõe alta gastronomia a preços acessíveis. A Casa do Porco está presente entre os 100 Melhores Restaurantes do Mundo e foi considerado o melhor restaurante brasileiro pela lista 50 Best. O carro-chefe da casa é o Porco Sanzé, uma reinterpretação do Porco à Paraguaia, assado inteiro por mais de seis horas.

Horários: Seg. a Sab. 12h-17h e 18h-22h | Dom. 12h-17h

Endereço: Rua Araújo, 124 – Centro

12º lugar

Oteque (Rio de Janeiro)

Criado pelo chef Alberto Landgraf, o Oteque tem inspiração na “pureza da natureza” e trabalha com ingredientes de alta qualidade. A proposta é fornecer um atendimento elegante e pratos delicados num ambiente casual. Entre as especialidades da casa, estão o pargo na brasa com coco e palmito pupunha, a batata baroa com leite de castanha do Pará, cogumelos e trufas brancas, e para a sobremesa, sorvete de castanha crua.

Horários: Ter. a Sab. 19h30-23h30

Endereço: Rua Conde de Irajá, 581 – Botafogo

13º lugar

D.O.M. (São Paulo)

Reprodução

Especializado em culinária contemporânea, o D.O.M. foi criado pelo chef Alex Atala em 1999 para valorizar os sabores autênticos do Brasil. A casa trabalha com ingredientes vindos de pequenos produtores locais e comunidades ribeirinhas — no site domrestaurante.com.br, cada ingrediente, do arroz aos cogumelos yanomamis, tem seu fornecedor divulgado. O restaurante atende um número restrito de clientes por dia, buscando valorizar conforto e exclusividade.

Horários: Almoço de seg. a sex., 12h-15h; Jantar de seg. a qui., 19h às 23h e sex. a sáb. 19h-0h

Endereço: Rua Barão de Capanema, 549 – Jardins

21º lugar

Lasai (Rio de Janeiro)

Criado pelo casal Rafa Costa e Silva e Madalena Cardiel, o Lasai propõe uma gastronomia inédita, vibrante, madura e sensual. O foco da casa está nas verduras e legumes cultivados em hortas próprias, além do cuidado com os frutos do mar e as carnes. O atendimento é feito apenas com reserva.

Horários: Ter. a Sab. 19h30-22h

Endereço: Rua Conde de Irajá, 191 – Botafogo

Reprodução

23º lugar

Maní (São Paulo)

Chefiado por Helena Rizzo, seu nome vem da lenda tupi da origem da mandioca. O restaurante valoriza a alimentação orgânica e aconchegante, com menu adaptado à sazonalidade dos ingredientes. O destaque está no menu degustação, com opções vegetarianas, composto por entrada, prato principal, sobremesa e um item surpresa. O Maní possui ainda loja virtual para encomendas e oferece delivery.

Horários: Ter. a sex. 12h-15h e 19h-22h | Sábado 13h-16h e 19h-22h | Domingo 13h-16h30

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 210 – Jardim Paulistano

Reprodução

26º lugar

Evvai (São Paulo)

Com forte influência da Itália, o restaurante do chef Luiz Filipe Souza fornece alta cozinha moderna e criativa. O menu é recheado de pratos e ingredientes brasileiros e italianos, valorizando as conexões entre os dois países. Em uma das opções de degustação, o cliente tem acesso a um menu de 13 etapas com opções vegetarianas.

Horários: Ter. a sáb. 19h-22h | Domingo 12h-17h

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 108 – Jardim Paulistano

33º lugar

Mocotó (São Paulo)

Reprodução

O Mocotó foi criado em 1973 por José de Almeida e hoje é comandado por Rodrigo Oliveira, que transformou-o de casa do norte em um elevado restaurante de comida sertaneja. Os pratos incluem porções de torresmo, caldo de mocotó, moqueca sertaneja e opções de drinks e sobremesas.

Horários: Seg. a sáb. 12h-17h e 19h-22h |

Domingo 12h-17h

Endereço: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1.100 – Vila Medeiros

44º lugar

Manu (Curitiba)

Batizado com o nome de sua chef, Manu Buffara, o restaurante trabalha com pesca artesanal própria, agricultura urbana e pecuária local. O contato direto da equipe com pequenos produtores fornece ingredientes sempre frescos para compor seus pratos, ricos em vegetais e cor.

Horários: Ter. a Sab. 19h-22h30

Endereço: Alameda Dom Pedro II, 317 – Batel

Reprodução

50º lugar

Corrutela (São Paulo)

Reprodução

Focado na gastronomia de um futuro ecológico e sustentável, o Corrutela é operado pelo chef Cesar Costa com auxílio de placas de energia solar. Com fabricação própria de farinha e operação livre de plástico, o restaurante busca uma culinária saudável para o planeta e para quem come. Ainda, suas sobremesas contam com chocolate produzido inteiramente na casa — num processo chamado bean-to-bar, que vai desde a moagem de sementes de cacau da Bahia até a confecção das barras.

Horários: Qua. a sáb. 19h-22h | Domingo 13h-16h

Endereço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256 – Vila Madalena