Games na moda: Grifes agora apostam em parcerias com a indústria gamer

O mercado de games tem um alcance de 2,8 bilhões de pessoas, segundo a consultora Broadband Search. E segundo relatório da Global Esports, o segmento competitivo de jogos eletrônicos vale mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões). Este sucesso atrai profissionais de outras áreas, incluindo artistas da moda.

Apesar de algumas coleções inspiradas em jogos populares – como “Moschino x Super Mario” e designs da Prada, em “Final Fantasy” e “Tomb Raider” –, a indústria fashion havia interagido pouco com o mundo gamer.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Antes das primeiras coleções inspiradas neste meio, uma pergunta recorrente no setor era: “Por que quase não existe moda em videogames?”. Ao Metro World News, a desenvolvedora Victoria Tran, da Kitfox Games, aponta uma falta de conhecimento da área, que limita opções de customização de personagem, afetando visual e experiência dos jogos.

A ausência em moda também é impulsionada pela constante sexualização e objetificação de personagens femininas.

Alguns jogos e marcas famosas se dispuseram a explorar o problema, iniciando colaborações pontuais. Um exemplo é o jogo “Kim Kardashian: Hollywood” (2014), para smartphones. O app foi pioneiro e tornou-se popular ao trazer designs e aparições de estilistas célebres como Karl Lagerfeld, da Chanel, e Olivier Rousteing, da Balmain.

Desde então, outros movimentos tentaram unir o melhor dos mundos. Separamos algumas das grandes colaborações entre jogos eletrônicos e grifes de moda.

Louis Vuitton e ‘League of Legends’ / Divulgação

A final do campeonato mundial do game de batalha multijogador League of Legends em 2019 foi marcada por ‘skins’ exclusivas criadas pela grife francesa. A Louis Vuitton também lançou uma bolsa de viagem para carregar o troféu, além de uma coleção-cápsula inspirada pelo visual poderoso e inovador dos personagens do jogo, com looks assinados pelo estilista Nicolas Guesquiere.

Marc Jacobs/Valentino e ‘Animal Crossing’

O famoso jogo para Nintendo Switch permite criar e simular uma vida em sua própria ilha paradisíaca totalmente customizável. As roupas dos personagens animalescos saíram diretamente de coleções de moda 2020 das grifes Marc Jacobs e Valentino — além de escolher roupas de luxo para seu avatar, o jogador pode comprá-las na vida real.

Moschino e ‘The Sims’

O popular jogo de simulação da realidade colaborou em 2019 com o designer Jeremy Scott, da Moschino, que inseriu o famoso estilo caricato da marca em diversos objetos para os ‘sims’. A parceria acompanha uma coleção-cápsula com peças para usar na vida real, com preços que superam US$ 1 mil (cerca de R$ 5,4 mil).

Burberry E ‘B Surf’

Num movimento mais ousado, a maison britânica criou um game só para promover seus produtos de moda. Em ‘B Surf’, disponível no site br.burberry.com/bsurf, o usuário pode vestir roupas da coleção oficial de verão da Burberry e encontrar outros jogadores para surfar e concluir desafios virtuais. Os looks reais podem ser adquiridos diretamente no jogo.