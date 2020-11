K-pop: grupo BTS encerra premiação ‘AMAs’ com mais uma apresentação icônica

O grupo sul-coreano BTS, boy band de k-pop, encerrou a premiação ‘AMAs’ (American Music Awards) com mais uma apresentação icônica.

Os meninos apresentaram 'Life Goes On' pela primeira vez ao vivo, de acordo com informações do Twitter. Confira:

Além disso, os jovens encerraram a noite com 'Dynamite' direto do Estádio Olímpico de Seul, na noite deste domingo.

AMAs 2020

BTS também ganhou todas as 2 categorias em que foram indicados no American Music Awards 2020:

Duo ou grupo favorito – Pop / Rock

Artista social favorito

ARMY, you did it! @BTS_twt wins Favorite Social Artist and Favorite Duo or Group – Pop/Rock at the #AMAs 💜 pic.twitter.com/0O61AZNKBY — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

