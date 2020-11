Grupo BTS: Videoclipe de ‘Dynamite’ ultrapassa marca de 560 milhões de visualizações em apenas dois meses

O videoclipe de ‘Dynamite’ do grupo sul-coreano BTS ultrapassou nesta semana a marca de 560 milhões de visualizações, na plataforma YouTube, com pouco mais dois meses de lançamento.

Neste momento, o vídeo conta com a marca de '560.142.324' reproduções, que vai avançando rapidamente.

Em pouco tempo, o single da banda de K-pop invadiu todas as paradas e continua fazendo sucesso em todo o mundo.

O vídeo está disponível no canal ‘Big Hit Labels’, com mais de 46 milhões de inscritos. No total, a página já conta com mais de 12 bilhões de views.

Outro número importante, o MV já conta com mais de 9 milhões de comentários dos fãs no YouTube. Confira ‘Dynamite’:

