7 filmes estrelados por Tom Cruise para ver na Amazon Prime Video

Você também é fã de Thomas Cruise Mapother IV, vulgo Tom Cruise? Então fique atento, porque o catálogo da Amazon Prime Video está cheio de filmes estrelados pelo ator americano. Vamos alguns deles?

‘A lenda’ (1985)



Reprodução / 20th Century Fox

Se você é fã de ‘Senhor dos anéis’, ‘O hobbit’ e filmes de fantasia, em geral, não pode perder ‘A lenda’. Dirigido por Riddley Scott, de ‘Blade Runner’ e estrelado por um jovem Tom Cruise, o filme conta a história de Jack, um morador de uma floresta encantada que precisa resgatar a vida da Princesa Lily das garras do Senhor das Trevas.

‘A firma’ (1993)



Reprodução / Paramount Pictures

Mitch, um jovem advogado, começa a trabalhar em um prestigioso escritório de advocacia. Entretanto, agentes do FBI apresentam provas de corrupção e assassinato na empresa. Ao decidir descobrir a verdade, ele também descobre que possui um lado sombrio.

‘Entrevista com o vampiro’ (1995)



Reprodução / Warner Bros.

Baseado no livro homônimo de Anne Rice, o filme de terror gótico foi um sucesso de público e crítica quando foi lançado, sendo indicado aos Oscars de Melhor direção de arte e Melhor trilha sonora.

‘Missão: impossível’ (1996)



Reprodução / Paramount Pictures

Dirigido por Brian de Palma, o filme de ação foi o terceiro mais visto no ano de seu lançamento e se tornou uma franquia de sucesso, rendendo mais 5 continuações (até agora), todas elas estreladas por Cruise.

De olhos bem fechados (1999)]



Reprodução / Warner Bros.

O último filme de Stanley Kubrick (que morreu apenas 5 dias após finalizá-lo) é um mergulho profundo na sexualidade humana. No drama psicológico, Cruise forma um casal em crise com Nicole Kidman, que na época era sua esposa. A cena da orgia é uma das mais impressionantes da história do Cinema.

‘Minority report: a nova lei’ (2002)



Reprodução / 20th Century Fox / DreamWorks SKG

Imagine você ser preso só por pensar em cometer um crime? Essa é a premissa do futurista ‘Minority report: a nova lei’, de Steven Spielberg, que promete dar um nó na cabeça de quem o assiste.

'Guerra dos Mundos' (2005)



Reprodução / DreamWorks Pictures

Mais uma parceria da dupla Steven Spielberg e Tom Cruise, o filme de ficção científica com toques de ação se tornou a maior bilheteria da carreira do ator americano e ainda ganhou 3 Oscars, inclusive na categoria de Melhores efeitos especiais (que de fato são impressionantes).

E aí, partiu maratonar?