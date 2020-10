La casa de papel: Itziar Ituño surpreende ao cantar Lady Gaga em programa

View this post on Instagram

Mila esker Mask Singer talde guztiari horrenbeste maitasunez hartu izanagatik. Nigaz eroango dot betirko zeuen artean kantatea izan den abentura itzel hau. Oparia izan zen niretzat. Talde zoragarria zarie💖 @masksinger_tf1 Merci beaucoup à toute l'équipe de Mask Singer de m'avoir accueillie avec tant d'amour. Je garderai toujours en moi cette grande aventure qu'a été celle de chanter avec vous. Un réel privilège, une équipe formidable !💖 @masksinger_tf1 Muchas gracias a todo el equimo de Mask Singer por acojerme con tanto amor. Me llevo conmigo para siempre esta gran aventura que ha sido cantar con vosotros. Ha sido un regalo para mí. Sois un equipo maravilloso @masksinger_tf1💖 Thank you very much to all the Mask Singer team for welcoming me with so much love. I carry with me forever this great adventure that has been singing with you. It was a gift to me. You are a wonderfull team @masksinger_tf1 💖