‘MasterChef’: ‘Não imaginava estar entre os piores’, diz Roger, ao ser eliminado

Roger Fernandes ficou levemente surpreso com a sua eliminação da quarta temporada do «MasterChef» nesta última terça-feira (11) após a prova de sobremesa sem açúcar. Em entrevista ao Portal da Band, o produtor de eventos disse que precisava de um pouco mais de tempo para que seu figo ficasse perfeito para ser degustado pelos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

«Eu não imaginava que estaria entre os piores pratos. Achei que eu iria surpreender com uma receita diferente, mas acabou não dando certo. Acredito que foi uma falha na execução. Faltou tempo de forno e também a temperatura correta. Precisa de forno mais quente e cinco minutinhos a mais», afirmou o gaúcho.

Segundo Roger, ele acreditava que a trajetória no MasterChef seria mais tranquila. «Quando eu assistia ao programa, eu achava que era muito mais fácil. Ver de casa é uma coisa, mas a pressão aqui dentro e as rotinas de gravação são bem difíceis. Isso acaba deixando a gente com um nó na cabeça», disse.

O cozinheiro amador afirmou que ter ido mal nas provas anteriores acabou abalando o seu psicológico. «Eu comecei a fazer a sobremesa com uma desvantagem, então foi bem difícil. Eu não faço doces e deu no que deu. Se eu tivesse mel, talvez as frutas pudessem caramelizar melhor no forno e o resultado fosse outro», explicou.

Por fim, Roger revelou que descobriu com o programa que não será um cozinheiro profissional. «A rotina de cozinha não é para mim. Não pretendo cozinhar profissionalmente ou ser chef de cozinha. Talvez ter algo meu, um bar. O que eu levo de mais legal daqui são as pessoas que eu conheci aqui dentro. Fiz amigos que gostam das mesmas coisas que eu e isso não tem preço», finalizou.

Veja o momento da eliminação de Roger:

[cultura-embed src=»http://mais.uol.com.br/static/uolplayer/?mediaId=16188883&autoplay=false&share=false» height=»320″ width=»560″]