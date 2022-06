‘Pesadelo na Cozinha’ registra 5 pontos de média e bate recorde de audiência

O episódio da última quinta-feira (16) de Pesadelo na Cozinha alcançou seis pontos de audiência, mostrando um crescimento de 45% em relação ao primeiro episódio exibido em janeiro. O programa apresentado por Erick Jacquin registrou cinco pontos de média, seu melhor resultado desde a estreia do programa. O episódio completo pode ser assistido no aqui.

Nesta semana, o chef francês viajou até o Rio de Janeiro com a missão de salvar a hamburgueria Burg One. Sofrendo com donos ausentes, o restaurante foi reformado e, com ajuda do chef francês, conseguiu reduzir seus gastos em 25%, além de aumentar a qualidade de seus hambúrgueres.

No próximo episódio, Jacquin terá que resgatar uma churrascaria e lidar com funcionário que bebe durante o horário de trabalho.