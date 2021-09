Já ouviu falar de ansiedade climática?

O termo é novo e fruto dessa época em que vivemos, quando as questões climáticas se tornaram realmente cruciais e preocupantes. Principalmente as crianças e os jovens têm sofrido com a expectativa de não poder ter uma vida normal e saudável nas próximas décadas. A ansiedade climática se relaciona com a preocupação, a frustração e a dor ligadas à realidade da crise ambiental e ao fracasso dos governos para conter o aquecimento global.

Insegurança, medo e até raiva

Uma grande pesquisa, recém-publicada na revista “Lancet Planetary Health”, conduzida com a participação de centros de estudos britânicos e financiada pelo grupo Avaaz, mostrou como as novas gerações estão assustadas com o futuro do planeta. Foram entrevistados dez mil jovens (de 16 a 25 anos) em dez países, entre eles o Brasil. 55% disseram que terão menos oportunidades do que seus pais e 65% afirmaram que os governos estão traindo as novas gerações. Entre os jovens brasileiros, 79% apontaram a falta de ação do governo como o maior motivo de preocupação.

Esse sentimento que traz insegurança, medo e até raiva também pode ser transformador, segundo os estudiosos dessa pesquisa, que ouviram depoimentos de jovens que têm se engajado em movimentos – como o Fridays for Future, fundado por jovens como a sueca Greta Thumberg – e ações para buscar soluções e cobrar resultados no combate à crise climática. O Fridays, aliás, também está no Brasil, com projetos locais na Amazônia e no Pantanal, entre outras ações contra a crise climática.

Dessensibilização do carro

Na área da mobilidade urbana, que é o nosso foco por aqui, é possível diminuir os problemas ambientais evitando o uso do carro e estimulando amigos e familiares a caminhar mais, além de pedalar. A bicicleta é um veículo que pode mudar hábitos e estilos de vida, trazendo saúde e autonomia, além da sensação de liberdade e potência.

Quem é muito apegado ao carro pode ir começando a “dessensibilização” aos poucos, de forma gradual. Em vez de parar na porta da escola para levar os filhos (e ficar em fila com o carro ligado, poluindo), que tal estacionar a algumas quadras e ir caminhando com as crianças? Além de ser sustentável, é mais seguro, uma vez que os assaltos a motoristas têm aumentado, principalmente em congestionamentos, que deixam as pessoas mais vulneráveis.

O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente

www.procoletivo.com.br | Instagram