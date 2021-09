5 critérios a observar na hora de escolher uma nova escola

Com as crianças estudando de casa por causa da pandemia, muitos pais puderam enfim conhecer de fato a escola que escolheram para os filhos. Houve quem tenha ficado satisfeito, mas há muitos casos de decepção, de pais querendo fazer uma nova escolha. Para estes, a temporada de “caça à escola nova” está aberta. Boa parte das instituições já está com processos seletivos abertos para 2022. Confira cinco critérios que devem ser observados nesta hora, segundo os especialistas:

1. Visão de mundo: Além dos conteúdos básicos obrigatórios, a escola tem um papel importante na formação pessoal do aluno. Habilidades como autonomia, senso crítico e respeito ao outro devem ser trabalhadas no dia a dia escolar. É preciso entender a filosofia da escola e sua visão de mundo.

2. Proposta pedagógica: Toda escola tem um projeto político-pedagógico (PPP) que detalha metas a alcançar e ações concretas para realizá-los. As de metodologia tradicional costumam dar mais ênfase ao conteúdo, com aulas expositivas. Já as construtivista e socioconstrutivista valorizam a construção do conhecimento com participação do aluno.

3. Socialização e acolhimento: O longo período de isolamento social pede um olhar atento dos pais às estratégias promovidas pela escola para receber os alunos. Se há planejamentos bem estruturados.

4. Bullying e a gestão de conflitos: Questões de saúde mental vieram à tona com o isolamento social. O impacto da ausência de relacionamentos e da experiência em resolver conflitos com seus pares, somando-se a tudo o que a criança/adolescente pode ter vivido no momento de pandemia, inclusive agressões domésticas e crises entre os pais, serão sentidos no retorno às aulas. É importante escolher uma escola que seja acolhedora e tenha como princípio a convivência.

5. Defasagens na alfabetização: É crucial que a escola esteja preparada para mapear as dificuldades dos alunos e fazer uma avaliação diagnóstica com cada criança. É a partir dessa avaliação que o professor pode planejar atividades com objetivos de aprendizagem que precisam ser desenvolvidos de forma a garantir o progresso de cada criança.