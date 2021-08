Troque a pipoca pelo sushi e curta as Olimpíadas

Esta semana decidimos homenagear este país que está sediando as Olimpíadas e nos ensinou tanto nesses dias.

O planejamento ambiental foi uma das principais preocupações na organização da Olimpíadas em Tokyo. Além disso, para fazer a tocha olímpica, os japoneses usaram material reciclado proveniente dos lares temporários construídos após os terremoto e tsunami de 2011.

Já para fazer as medalhas, eles usaram material reciclado oriundos do descarte de smartphones e equipamentos eletrônicos. E os pódios foram desenvolvidos em plástico reciclado.

O ano de 1908 marca a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao estado de São Paulo e, desde então, a cultura japonesa se integra ao cotidiano da maioria dos brasileiros. Tanto que o Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão.

Uma forte manifestação da cultura japonesa é a culinária, em que também estão presentes a atenção e o cuidado com os detalhes e que é tão apreciada pelos paulistanos.

Para provarem um gostinho de Japão, aproveitem nossas dicas:

• @uokatsusushibar é um verdadeiro achado em SP. É uma peixaria em um ambiente simples e pequeno, com bancos em volta das mesas compartilhadas, que serve uma comida surpreendente. Os peixes são frescos e de altíssima qualidade. Pedimos vários sushis individuais e o que se destacou foi o Acelga, com seu macio suflê de salmão. A bandeja de shimeji estava muito saborosa. Se você paga os 10%, todos os funcionários agradecem em conjunto, reforçando o espírito de coletividade dos japoneses.

• @mokaiexpress.sp é famoso na região Sul e chegou em SP este ano. O cardápio é extenso, com opções para todos os gostos, algumas diferentes, como o Hot Especial, que vem com palha de batata doce. Experimentamos o Combo Seleção: niguri de salmão e de salmão maçaricado; gunkan de salmão com cebolinha; gunkan de salmão e cream cheese, shake de brócolis, urumaki de camarão, niguiri de camarão. De sobremesa, provamos o inovador Hot Oreo: hot de chocolate com cobertura de chocolate branco e oreo! Aproveitem o desconto de 10% no APP do Indicasp! É só usar o cupom INDICASP10!

• @komemoema tem 2 unidades e vem recebendo muitos elogios nas redes sociais. Experimentamos o combinado para 2 pessoas com 4 tipos de sashimi, 4 tipos de sushi, hossomaki e urumaki de salmão, 4 tipos de jyo, 3 tipos de carpaccio. Os produtos chegaram em casa fresquinhos, em caixas lindas e muito bem fechadas. As combinações estavam muito saborosas, merecendo destaque o sashimi de salmão maçaricado (super macio por dentro).