Falcão e o Soldado Invernal vai chegando ao final e um dos momentos mais marcantes da minissérie sem dúvida foi a pisadinha do Barão Zemo.

Vilão clássico dos Vingadores nos quadrinhos, o personagem vivido no MCU por Daniel Brühl teve a oportunidade de mostrar seu (não) talento na dança – que foi curtinha no episódio mas ganhou uma versão mais longa nas redes sociais da Marvel.

Ao Omelete, Brühl conta que o momento não estava no roteiro. “Eles deixaram que eu me jogasse e fizesse ali algumas apostas. Vamos lembrar que esse cara ficou trancafiado numa prisão por alguns anos e precisava se soltar”, brinca o ator alemão.

Nascido em Barcelona, na Espanha, filho de pai paulistano e mãe espanhola, Brühl conta que gosta de dançar na vida real, para reprovação geral. “Meus amigos morrem de vergonha quando o meu lado espanhol fala mais alto e rola uma dança meio toureiro, meio flamenco. Eu entendo porque eles ficam com vergonha, mas mesmo assim eu vou lá e faço, descendo até o chão e tudo mais. Hoje em dia, então, eu estou sentindo muita falta disso! Fico até meio nostálgico quando me vejo num clube dançando rodeado de outras pessoas”, completa o ator.

FRASE DA SEMANA

“Este Army of the Dead é a versão do diretor”

Zack Snyder diz que teve toda a liberdade da Netflix para criar um filme de zumbis com “roteiro absurdo”, segundo o diretor

NERDÔMETRO

Sobe – Godzilla vs Kong

O blockbuster se tornou o maior sucesso da pandemia nos cinemas dos EUA, batendo os US$ 58 milhões de Tenet

Desce – Bridgerton

Revelação da série, o ator Regé-Jean Page estaria deixando Bridgerton por não concordar com os rumos dados

ao personagem

