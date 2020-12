Para um 2021 mais feliz

Para muita gente, 2020 foi o pior ano ever: nem vou gastar letrinhas escrevendo por quê. Mas se chegamos até aqui é porque sobrevivemos e, com certeza, aprendemos muito com os perrengues que enfrentamos. Um desses aprendizados é valorizar a saúde, a família, as conexões pessoais, enfim, aquilo que de fato é relevante. E talvez tenha começado começou a fazer sentido para as pessoas aquilo que os doutores da Psicologia Positiva repetem como um mantra: a felicidade não depende de eventos externos, mas de como enxergamos o que nos acontece.

“A felicidade é um estado de espírito, uma condição que deve ser preparada e cultivada. Ela pode, e deve, ser praticada todos os dias”, diz Flora Victoria, especialista em Psicologia Positiva, com vários livros sobre o tema. Confira as dicas de Flora para praticar a felicidade.



Aprenda a conviver com o estresse: situações tensas e desagradáveis são inevitáveis, mas a maneira como respondemos a essas situações faz toda a diferença. Nas situações difíceis, respire fundo algumas vezes para se acalmar e pensar na melhor solução.



Simplifique a vida: descomplique o seu dia a dia. Evite assumir compromissos demais e se proponha a ser mais paciente e calmo.





Seja mais flexível e tolerante: aceite e respeite opiniões diferentes da sua. Respire fundo antes dar uma resposta atravessada e evite polemizar.





Pratique exercícios físicos: a atividade física estimula a produção de endorfina e e serotonina, substâncias que trazem sensação de bem-estar.





Seja grato: estudos comprovam que praticar a gratidão e ter um olhar mais positivo sobre a vida estimula a produção de substâncias do bem-estar. Todos os dias, pense em pelo menos três coisas, situações ou pessoas que te trazem alegria e agradeça por elas. Isso o ajudará a ter uma visão mais positiva do mundo.



Inclua na rotina atividades que te dêem prazer: vale ler, escrever, dançar… Isso ajuda a tirar o foco dos problemas e diminuir o estresse.



E um Feliz Ano Novo, com saúde, bom senso e vacina para todos!



Me acompanhe nas redes sociais!

Instagram

Facebook

YouTube