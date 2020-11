Como evitar as dores do home office

Desde março fomos obrigados a nos adaptar a uma nova rotina de trabalho. Em poucos dias, mesas e sofás passaram a ser, além de locais de refeições e descanso, espaços de reunião e trabalho. Mas a que custo? Dores nas costas, tensão na lombar e outros problemas físicos decorrentes de um ambiente despreparado para ficarmos sentados, em frente ao computador, por horas e horas a fio.

Estamos nesse ritmo desde março. Algumas pessoas já voltaram ao trabalho presencial, mas muitas ainda seguem no estilo remoto. Como prevenir esses desconfortos?

"No escritório, um ergonomista é encarregado de verificar todo o ambiente de trabalho. Afinal, é essencial disponibilizar uma mesa, cadeira, iluminação e acessórios adequados para o dia a dia de seus funcionários”, diz Bianca Vilela, educadora física, mestre em Fisiologia do Exercício e especialista em Saúde do Trabalho. Ela explica que a ergonomia é uma ciência multidisciplinar que estuda a relação corpo com ambiente.

Dicas de ergonomia para trabalhar em casa

A seguir, a especialista dá algumas sugestões para ter um bom ambiente de trabalho onde quer que você esteja, evitando dores, desconfortos e garantindo a sua produtividade.

A mesa deve ter espaço suficiente para acomodar as pernas. A cadeira deve ser acolchoada, com opção de regulagem de altura e apoio para os antebraços. Lembre-se que você passará grande parte do seu dia nesse espaço. Se for preciso, compre uma luminária para não forçar a vista. Estar em um ambiente com janelas ou um ventilador pode ser uma boa ideia para os dias mais quentes.

Postura

Os pés devem ficar totalmente apoiados no chão, fazendo com que as suas pernas formem um ângulo de 90º. Evite cruzar as pernas para não atrapalhar a circulação.

A coluna deve ficar ereta e a lombar acomodada no encosto da cadeira, enquanto os seus ombros devem estar relaxados, para trás, e o queixo formando um ângulo de 90 graus com o pescoço.

Bianca Vilela Saúde Corporativa

Monitor

"O punho também precisa ser bem tratado no dia a dia. Por isso, quando for usar o mouse, tente deixá-lo em posição neutra, sem ficar torcendo para um lado e para o outro. Na hora de digitar, também deve haver um ângulo de 90º entre os antebraços e os braços”, explica Bianca.

Com a postura correta, seu olhar deve ser para o horizonte, onde o monitor também deve estar. Então, se for preciso, use um suporte, caixas de sapatos ou livros, para deixá-lo mais alto. Se ficar muito baixo, você levará os ombros para frente, sobrecarregando as suas vértebras, o que pode causar dor. A distância entre os olhos e o monitor essa ser entre 40 a 75 centímetros.

