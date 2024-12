NASA oferece milhares de dólares para quem conseguir desenvolver plano de resgate na Lua

Você já imaginou resgatar um astronauta em perigo na Lua? Bem, agora é sua chance. A NASA lançou um concurso aberto que não apenas o convida a projetar um sistema de resgate lunar, mas também pode lhe render uma parte do prêmio total de US$ 45.000.

O desafio, denominado “Segurança no Polo Sul: Projetar o Sistema de Resgate Lunar da NASA”, busca ideias para transportar um astronauta incapacitado em situações de emergência pela superfície lunar, enfrentando terrenos acidentados e inclinações de até 20 graus. Ah, e tudo isso vestindo um traje espacial de ficção científica. Fácil, certo?

Qual é o desafio?

A missão Artemis III, programada para devolver humanos à Lua depois de mais de cinco décadas, será a primeira a enfrentar as duras condições do Pólo Sul lunar. Lá as temperaturas são extremas, o terreno é complicado e as chances de acidentes ou emergências médicas não podem ser descartadas.

Por isso, a NASA quer estar preparada para qualquer situação. O objetivo da competição é projetar equipamentos e procedimentos que permitam a um astronauta transportar um companheiro incapacitado por até dois quilômetros nessas condições extremas.

“O implacável ambiente lunar é um desafio crítico. Desde temperaturas extremas até poeira lunar abrasiva, qualquer projeto deve superar essas barreiras e se adaptar às características dos trajes espaciais e atividades extraveiculares (EVA)”, explica a NASA em comunicado oficial.

O que o design deve incluir?

A agência espacial não busca apenas ideias criativas, mas soluções que realmente funcionem. Os projetos devem levar em consideração:

Baixa gravidade e terreno irregular: Não basta que a sua ideia funcione na Terra, ela também deve sobreviver ao caos do ambiente lunar.

Temperaturas extremas: Sim, estamos falando de mudanças brutais no calor e no frio.

Poeira Lunar Abrasiva: Não subestime o poder de pequenas partículas que podem danificar o equipamento.

Adaptabilidade e desmontagem: Melhor se o seu design for compacto, fácil de armazenar e multifuncional.

Uso prático do traje espacial: Lembre-se que os astronautas estarão vestidos com seus trajes, portanto não é possível solicitar que realizem manobras acrobáticas.

Além disso, os participantes devem incluir diagramas, esboços e modelos CAD preliminares para visualizar suas ideias. Nada de rabiscos em guardanapos, ok?

Quem pode participar e até quando há prazo?

O concurso está aberto a qualquer pessoa maior de 18 anos, seja individualmente ou em equipe. Os participantes podem ser de qualquer país, mas as propostas devem ser apresentadas em inglês.

O prazo para envio de ideias é 23 de janeiro de 2025, e os vencedores serão anunciados em 27 de fevereiro do mesmo ano. O primeiro lugar ganhará US$ 20 mil (aproximadamente 90 milhões de pesos), enquanto o restante do prêmio será distribuído entre outros finalistas notáveis.

Para já, mais de 600 equipes já apresentaram as suas propostas na plataforma HeroX, um espaço dedicado à resolução de problemas através de colaborações abertas ao público. Então, se você está pensando em participar, é melhor começar a trabalhar.

O que vem depois do concurso?

Assim que o período de submissão terminar, os especialistas da NASA analisarão as propostas para escolher os vencedores. A agência também poderá colaborar com os principais designers e instituições acadêmicas dos Estados Unidos para refinar ideias em soluções viáveis para a missão Artemis III.

Então, se você já sonhou em fazer parte de uma missão espacial, esta é sua chance de tornar isso realidade. Você não precisa ser engenheiro de foguetes (embora com certeza ajude), apenas criatividade, determinação e uma boa ideia que pode fazer a diferença na exploração lunar.

Então, você tem coragem de projetar o sistema de resgate lunar do futuro? A sua ideia pode ser aquela que salvará o dia na próxima grande missão da NASA!