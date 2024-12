O que é um ‘Máximo Solar’ e que riscos isso implica para a Terra?

A NASA informou que o Sol está iniciando um estágio de intensa atividade conhecido como máximo solar. Tudo isso faz parte do seu ciclo natural, evento que acontece aproximadamente a cada 11 anos, e aqui contamos as consequências que isso teria para a Terra.

Um evento que ocorre a cada 11 anos

O evento que torna este evento tão particular nada mais é do que a troca dos polos magnéticos solares norte e sul da Terra. Este fenómeno, que já está em curso, desencadeou um aumento no aparecimento de manchas solares, regiões com campos magnéticos extremamente fortes. Como se não bastasse, são como janelas para a atividade interna do Sol e a sua quantidade aumentará exponencialmente nos próximos anos.

O pico mais alto deste ciclo será o máximo solar, mas em que consiste? Consiste num período de um a dois anos em que o Sol liberta uma grande quantidade de energia através de erupções solares e ejeções de massa coronal (campos magnéticos que expele para o espaço). Embora este evento gere um fenómeno visual que vale a pena enquadrar, também tem consequências importantes a considerar para a Terra.

Estes poderiam ser os impactos na Terra

Este evento leva ao máximo a força do Sol a tal ponto que impacta a nossa tecnologia, pois as tempestades solares interferem nas comunicações por satélite e, portanto, nos sistemas de navegação GPS e nas redes elétricas. Embora os astronautas na Estação Espacial Internacional estejam expostos a estes efeitos e, portanto, a elevados níveis de radiação

No entanto, deve-se notar que um evento como o máximo solar também oferece oportunidades únicas para estudar o Sol e compreender melhor como ele funciona.