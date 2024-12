Levitação Magnética: esta é a megavia que permitirá trens voadores na China

A China tem vários projetos de trens voadores em andamento, graças a mecanismos de levitação magnética. Mas não há dúvida de que o mais impressionante é aquele que chamou a atenção de empresários como Elon Musk. Este sistema de transporte de massa tem como objetivo atingir velocidades de 1.000 quilômetros por hora, valor que ultrapassaria o tempo de viagem de um avião comercial.

ANÚNCIO

Os trilhos nos quais esses trens “voarão” já estão em construção pela China Aerospace Science and Technology Corporation. Desde 2022, quando começaram os testes, os engenheiros do gigante asiático preparam-se para cumprir um percurso inicial de 160 quilómetros, que será executado por fases.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O objetivo das autoridades chinesas que executam este projeto é ligar as cidades de Changsha e Liuyang, na província de Hunan. Após a conclusão da primeira fase de construção, estes comboios serão ligados à linha Changsha Maglev Express, que vai até ao Aeroporto Internacional de Changsha Huanghua e à Estação Ferroviária Changsha Sul.

Embora essas fases não sejam totalmente focadas na velocidade, já que a princípio mal chegam a 140 quilômetros por hora, a ideia macro é que quando houver estradas que liguem distâncias maiores, interurbanas e inter-regionais, elas servirão para instalar os vagões principais que. viajam à velocidade brutal de 1.000 quilômetros por hora.

China construirá Trem de levitação magnética que alcançará velocidades incríveis

Na China estão preparando o terreno para que, a partir da próxima década (2030 em diante), comecem a implementar o transporte terrestre de massa, mais rápido que um avião comercial.

O conceito de trem com levitação magnética trata-se de vagões que deslizam sobre trilhos que operam com campos eletromagnéticos, sem necessidade de atrito na interação para propulsão, combustão ou velocidade. De certa forma ele levita, mas o verdadeiro impulso está nas projeções do seu motor.

Trem de levitação magnética na China

A China possui dois métodos: um em que os trilhos passam por cima do vagão e outro mais convencional, com o trem sobrevoando as estruturas metálicas; Este último poderia ser adaptado ao sistema hyperloop, no qual a máquina se desloca dentro de um tubo cilíndrico.